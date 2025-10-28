Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel

Premierul Ilie Bolojan i-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Întâlnirea a avut loc la o zi după ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat cei doi înalți ierarhi.

„O mare bucurie creștinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toții martori ai ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Prieten al poporului român și bun cunoscător al realităților din țara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, ne-a vizitat țara de 11 ori. I-am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România. Am folosit prilejul întâlnirii noastre pentru a-mi exprima recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Catedrala Națională, afirmă premierul Bolojan, reprezintă „nu doar un loc de regăsire, unitate și binecuvântare pentru credincioșii din România, dar și un reper al valorilor noastre spirituale.”

„Dumnezeu să binecuvânteze România!”, încheie premierul Bolojan.