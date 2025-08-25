Clasament. Care este cel mai bun oraș în care să trăiești

Dincolo de arhitectură, de infrastructură, de densitatea locuitorilor sau de politicile administrative, orașul e locul care te poate pierde în interacțiuni de tot felul, dar îți oferă resurse pentru a-ți crea propriul mecanism de apărare împotriva unor stimuli, poate, uneori, prea puternici.
Publicația „Monocle” a analizat care sunt cele mai bune orașe de trăit și ce perspective oferă ele locuitorilor, dar și celor care sunt doar în trecere.
Parisul este pe primul loc în preferințele „Monocle”, un oraș care s-a transformat mult și radical, a devenit „mai curat, mai verde, mai sigur”, dar care și-a păstrat vibrația inconfundabilă.
Orașul a investit masiv în infrastructură – de la piste pentru biciclete, la metrou, iar, până în 2026, intenționează să planteze 170 000 de copaci, care să facă aerul mai respirabil.
Parisul a atras și a cultivat talente în tehnologie care l-au ajutat să detroneze Londra, până nu demult, cel mai important hub tech al Europei.
Potrivit analizei „Monocle”, Madrid este cel mai bun oraș pentru sănătate – un loc în care speranța de viață este de 86,1 ani, iar secretul este echilibrul perfect între muncă și viață, mâncare bună, vreme perfectă, puternice legături inter-generaționale și un sistem medical eficient.
Atena este, potrivit analizei „Monocle”, cel mai bun pentru viața de noapte. Orașul a trecut prin spectaculoase transformări – de la o criză economică ce l-a îngenuncheat a trecut la reinventarea spațiilor abandonate în locuri vibrante, ce oferă o viață de noapte dinamică.
Barcelona – orașul cel mai împădurit, datorită inițiativei „Superilles”, care a redus emisiie de carbon cu 22%.
Zurich – are un sistem de transport super-eficient, după care se inspiră și alte orașe.
Viena – jumătate din populație trăiește în case subvenționate de stat.
Lisabona – în ciuda criticilor, e considerat unul dintre cele mai sigure orașe – în 2024, rata criminalității s-a redus la 7,4%.
Mexico City – cel mai prietenos oraș, locul care atrage oameni din cele mai diverse culturi.
Tokyo – cel mai curat oraș, iar aici este demn de reținut efortul constant al propriilor cetățeni.
Tallinn – orașul start-up-urilor – cel mai mare număr de companii unicorn pe cap de locuitor din Europa.