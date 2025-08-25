Clasament. Care este cel mai bun oraș în care să trăiești

Dincolo de arhitectură, de infrastructură, de densitatea locuitorilor sau de politicile administrative, orașul e locul care te poate pierde în interacțiuni de tot felul, dar îți oferă resurse pentru a-ți crea propriul mecanism de apărare împotriva unor stimuli, poate, uneori, prea puternici.

Publicația „Monocle” a analizat care sunt cele mai bune orașe de trăit și ce perspective oferă ele locuitorilor, dar și celor care sunt doar în trecere.

Parisul a investit masiv în infrastructură

Parisul este pe primul loc în preferințele „Monocle”, un oraș care s-a transformat mult și radical, a devenit „mai curat, mai verde, mai sigur”, dar care și-a păstrat vibrația inconfundabilă.

Orașul a investit masiv în infrastructură – de la piste pentru biciclete, la metrou, iar, până în 2026, intenționează să planteze 170 000 de copaci, care să facă aerul mai respirabil.

Parisul a atras și a cultivat talente în tehnologie care l-au ajutat să detroneze Londra, până nu demult, cel mai important hub tech al Europei.

Atena – orașul vieții de noapte

Potrivit analizei „Monocle”, Madrid este cel mai bun oraș pentru sănătate – un loc în care speranța de viață este de 86,1 ani, iar secretul este echilibrul perfect între muncă și viață, mâncare bună, vreme perfectă, puternice legături inter-generaționale și un sistem medical eficient.

Atena este, potrivit analizei „Monocle”, cel mai bun pentru viața de noapte. Orașul a trecut prin spectaculoase transformări – de la o criză economică ce l-a îngenuncheat a trecut la reinventarea spațiilor abandonate în locuri vibrante, ce oferă o viață de noapte dinamică.

Ce mai găsim în clasamentul „Monocle”?

Barcelona – orașul cel mai împădurit, datorită inițiativei „Superilles”, care a redus emisiie de carbon cu 22%.

Zurich – are un sistem de transport super-eficient, după care se inspiră și alte orașe.

Viena – jumătate din populație trăiește în case subvenționate de stat.

Lisabona – în ciuda criticilor, e considerat unul dintre cele mai sigure orașe – în 2024, rata criminalității s-a redus la 7,4%.

Mexico City – cel mai prietenos oraș, locul care atrage oameni din cele mai diverse culturi.

Tokyo – cel mai curat oraș, iar aici este demn de reținut efortul constant al propriilor cetățeni.

Tallinn – orașul start-up-urilor – cel mai mare număr de companii unicorn pe cap de locuitor din Europa.