Maestrul Cristian Măcelaru a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București

Primarul General interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a acordat marți titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București maestrului Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”.

La ceremonia oficială de decernare a distincției, care a avut loc la Ateneul Român, au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, muzicieni, actori, precum și alte personalități marcante ale vieții culturale românești.

În cadrul ceremoniei au vorbit, de asemenea, managerul Filarmonicii „George Enescu”, maestrul Marin Cazacu, și muzicologul Valentina Sandu-Dediu, membru corespondent al Academiei Române, care a susținut un Laudatio.

„Astăzi, Bucureștiul își exprimă recunoștința față de unul dintre marii săi ambasadori, maestrul Cristian Măcelaru. Prin acest gest, Municipiul București recunoaște public o personalitate care a dus numele nostru în cele mai prestigioase cercuri culturale ale lumii. În calitate de director artistic, ați propulsat Festivalul Internațional la un nivel de prestigiu fără precedent. Nu este doar un eveniment, ci o carte de vizită globală, care atrage atenția lumii asupra Capitalei noastre. Datorită dumneavoastră, Festivalul Enescu a devenit mai accesibil, mai prezent în viața comunității, mai conectat la publicul tânăr”, spune Stelian Bujduveanu.

Primarul General interimar a subliniat că maestrul Măcelaru reprezintă „o sursă de inspirație incontestabilă pentru tineri”, demonstrând că excelența românească, „prin muncă, pasiune și o viziune clară, poate cuceri lumea”: „Sunteți un model care încurajează noua generație de artiști și de cetățeni să tindă spre performanță – un exemplu că inovația și rigoarea duc la cele mai înalte realizări. Călcând pe urmele altor mari artiști, ați arătat că talentul românesc poate fi universal. În numele tuturor bucureștenilor, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați dăruit acestui oraș și culturii române, pentru că, deși vă aflați pe cele mai mari scene ale lumii, în fața celor mai prestigioase orchestre, ați rămas profund legat de cultura românească. Revenind mereu cu aceeași generozitate și dragoste către publicul român și către București, demonstrați că, într-o lume în care succesul adesea îndepărtează, dumneavoastră ați ales să rămâneți aproape”.

„Am moștenit iubirea pentru muzică de la părinții mei, doi oameni simpli, dar dedicați culturii, care mi-au stimulat curiozitatea și astfel mi-au deschis drumul spre orizonturi negândite. Am avut șansa unei educații profunde, oferite de profesori dedicați și inspirați. În același timp, am primit și o educație ‘furată’, prin orele clandestine pe care le petreceam ascuns sub scaunele sălii de concerte, acolo unde Filarmonica Banatul, din orașul meu natal, repeta zilnic”, a afirmat Cristian Măcelaru.

El spune că Festivalul Internațional „George Enescu” este „adevăratul diamant al bogăției culturale pe care România îl oferă lumii întregi”.

„Rămâne menirea noastră, a artiștilor, de a dărui lumii o oglindă în care să-și regăsească imaginea – uneori gingașă sau timidă, ca în muzica lui Schubert sau Chopin, alteori certă și convingătoare, ca în muzica lui Beethoven sau Brahms, poate plină de dragoste și melancolie, ca în cea a eroului nostru, George Enescu. Dacă suntem cu adevărat creați după chipul Creatorului, atunci doar prin reflecția pe care arta ne-o oferă putem întrezări adevărul. Cultura este temelia cunoașterii de sine și a lumii din jur, iar munca fiecărui artist devine esențială pentru a ne reaminti de valorile universale care ne unesc. Vă mulțumesc din inimă pentru această onoare, care îmi permite să port Bucureștiul și mai aproape în suflet. Promit să cinstesc acest titlu prin tot ceea ce voi continua să fac în slujba artei și a muzicii”, a adăugat Măcelaru.

Distins cu un prestigios Premiu Grammy, dirijorul Cristian Măcelaru este considerat astăzi unul dintre cei mai apreciați profesioniști ai generației sale.