Podcastul „Altceva” cu Adrian Artene / Misterul morții lui Sadoveanu: A fost sau nu asasinat în tren?

Un val întreg de legende, fantezii și conspirații a fost țesut în ultimul deceniu în jurul morții lui Mihail Sadoveanu. De la „gâdele masonic trimis de la Paris”, la o presupusă lovitură cu „o piatră învelită într-o hârtie cu însemne masonice”, până la scenarii grotești despre „substanțe afrodisiace”, internetul abundă în povești care nu au legătură cu realitatea.

Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Iordan Mircea Herford, strănepotul scriitorului și ambasador al naiului românesc, a demontat toate aceste fabulații, amintind că documentele oficiale contrazic categoric varianta unei morți violente.

Adevărul despre ultimele zile ale lui Sadoveanu

„Sunt niște fantezii bolnave. Nici nu merită amintite. Sunt doar scârboșenii inventate despre un om mort, care nu se poate apăra”, afirmă Herford.

Herford a explicat că Sadoveanu, în ultimii ani de viață, suferea de sechelele unui atac cerebral și își petrecea verile la Vânători-Neamț, într-o casă pusă la dispoziție de un apropiat: „Un prieten de-al lui, o eminență a Bisericii, Puiu Visarion, i-a spus: Bădie Mihai, poți să-mi folosești casa. Acolo locuia vara”.

Potrivit strănepotului intervievat de realizatorul podcastului, Sadoveanu, aflat la Vânători, s-ar fi simțit rău, însă a urcat în tren și a ajuns în București, nu în tren: „Moare pe 19 octombrie 1961, la ora 9 dimineața, în casa din Zambaccian. Scrie și în certificatul de deces. Nu în tren, nu la Iași, nu lovit cu pietre!”

Reacția strănepotului: Născociri oribile

Diversele teorii conspiraționiste care circulă în mediul online vorbesc despre un presupus asasinat masonic. Sunt descrise scenarii în care scriitorul ar fi fost lovit în tren cu o piatră învelită într-o hârtie cu însemne masonice, iar medicii nu ar mai fi avut ce face. Un așa-numit „gâde masonic trimis de la Paris și-ar fi dus astfel la capăt misiunea de a-l elimina pe scriitor.

Strănepotul scriitorului a demontat toate aceste născociri: „Povestiri oribile. Imbecilități. S-au vehiculat într-un timp de către un individ din Botoșani, fost discotecar carea s-a transformat în ziarist”.

Herford a amintit că documentele oficiale contrazic categoric varianta unei morți violente. Sadoveanu a murit în casa sa din București, la 81 de ani, din cauze naturale, iar trupul său își găsește odihna la cimitirul Bellu, „alături de Mihai Eminescu”.

Între controverse și realitate…. scriitorul

Gazda podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a readus în prim-plan întrebarea care plutește deasupra tuturor acestor controverse: cum se face că un scriitor pe care George Călinescu îl vedea capabil „a vorovi” cu Ștefan cel Mare pare astăzi tot mai greu de înțeles pentru prezent? În timp ce unii îl împing spre marginea programei școlare, iar internetul îl acoperă cu povești fabricate, biografia lui reală arată cu totul altceva: Sadoveanu a fost înconjurat de prietenii literare solide, de la Tudor Arghezi și Gala Galaction la George Topârceanu și Octavian Goga, relații care vorbesc despre un scriitor respectat și profund legat de lumea culturală a vremii.