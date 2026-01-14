Prima pagină » Cultură-Media » Producătorul german de instrumente muzicale, Höfner, care i-a produs bass-ul lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență

Producătorul german de instrumente muzicale, Höfner, care i-a produs bass-ul lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență

Criza economică din Europa se resimte și la producătorii grei de instrumente muzicale. Tradiții chiar și de peste 100 de ani riscă să moară sufocate de taxe vamale și alte impozite. Producătorul de instrumente muzicale, Höfner, care a produs, de-a lungul timpului, instrumente muzicale unicat, uneori, se luptă acum cu insolvența. „Condoleanțe tuturor celor de la Höfner”, a transmis Paul McCartney.
Producătorul german de instrumente muzicale, Höfner, care i-a produs bass-ul lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență
Sotheby's
Luiza Moldovan
14 ian. 2026, 16:45, Cultură-Media

Compania germană producătoare de instrumente muzicale Höfner, cea care a construit faimosul bass în formă de vioară al lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență, invocând tarifele vamale americane drept factor – cheie în luarea deciziei.

Compania a depus cerere de administrare provizorie a insolvenței, începând cu 11 decembrie.

A fost, de asemenea, numită și o persoană care să administreze insolvența.

Aceasta ca încerca să achite datoriile companiei în următoarele trei luni.

„Nu întrerupem producția”

Despre procesul de insolvență nu se știu multe lucruri, dar, cu toate astea, o declarație recentă a companiei susține că intenționează să folosească cele trei luni de dinaintea începerii insolvenței pentru restructurarea companiei, pentru că toată lumea dorește continuarea activității acesteia.

„Am dori să clarificăm câteva lucruri: nu întrerupem producția, distribuția sau canalele noastre media”, a scris compania.

„În Germania, există o perioadă de trei luni înainte de deschiderea procedurii propriu-zise de insolvență.

Această perioadă oferă oportunitatea de a consolida compania și de a o restructura pentru un viitor mai bun”.

O tradiție de peste 100 de ani

„În această perioadă, vom continua să construim și să vindem instrumentele noastre, iar echipa Höfner face tot posibilul să vă ofere asistența, service-ul și garanțiile pe care le așteptați”, se arată într-un comunicat al companiei.

Compania a fost fondată de Karl Höfner în 1887 în orașul austro-ungar Schönbach (acum Luby, în republica Cehă).

Până în primul deceniu al secolului XX, compania a devenit unul dintre cei mai mari furnizori de instrumente cu coarde din zonă.

Achiziționată de grupul Boosey & Hawkes

După cel de-al Doilea Război Mondial, Höfner s-a mutat în Germania de Vest, deschizând o nouă fabrică în Bubenreuth în 1950.

Aceasta a continuat să crească și a fost achiziționată de grupul Boosey & Hawkes în 1994, ceea ce a dus la o extindere ulterioară.

În decembrie 2004, compania a fost vândută actualului său director general de lungă durată, Klaus Schöller, și soției sale, directorul financiar Ulrike Schrimpff.

„Condoleanțe tuturor celor de la Höfner”

„Este foarte trist să vedem că Höfner dă faliment”, a spus Paul McCartney.

„Fabricau instrumente de peste 100 de ani, iar eu mi-am cumpărat primul bas Höfner în anii șaizeci. De atunci l-am iubit mereu.”

„Este un instrument minunat de cântat: ușor și mă încurajează să cânt destul de liber. De asemenea, oferă variații plăcute de ton, care îmi plac.

Așadar, condoleanțe tuturor celor de la Höfner și vă mulțumesc pentru tot ajutorul acordat de-a lungul anilor”.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
Gandul
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor