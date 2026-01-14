Producătorul german de instrumente muzicale, Höfner, care i-a produs bass-ul lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență

Compania germană producătoare de instrumente muzicale Höfner, cea care a construit faimosul bass în formă de vioară al lui Paul McCartney, a depus cererea de insolvență, invocând tarifele vamale americane drept factor – cheie în luarea deciziei.

Compania a depus cerere de administrare provizorie a insolvenței, începând cu 11 decembrie.

A fost, de asemenea, numită și o persoană care să administreze insolvența.

Aceasta ca încerca să achite datoriile companiei în următoarele trei luni.

„Nu întrerupem producția”

Despre procesul de insolvență nu se știu multe lucruri, dar, cu toate astea, o declarație recentă a companiei susține că intenționează să folosească cele trei luni de dinaintea începerii insolvenței pentru restructurarea companiei, pentru că toată lumea dorește continuarea activității acesteia.

„Am dori să clarificăm câteva lucruri: nu întrerupem producția, distribuția sau canalele noastre media”, a scris compania.

„În Germania, există o perioadă de trei luni înainte de deschiderea procedurii propriu-zise de insolvență.

Această perioadă oferă oportunitatea de a consolida compania și de a o restructura pentru un viitor mai bun”.

O tradiție de peste 100 de ani

„În această perioadă, vom continua să construim și să vindem instrumentele noastre, iar echipa Höfner face tot posibilul să vă ofere asistența, service-ul și garanțiile pe care le așteptați”, se arată într-un comunicat al companiei.

Compania a fost fondată de Karl Höfner în 1887 în orașul austro-ungar Schönbach (acum Luby, în republica Cehă).

Până în primul deceniu al secolului XX, compania a devenit unul dintre cei mai mari furnizori de instrumente cu coarde din zonă.

Achiziționată de grupul Boosey & Hawkes

După cel de-al Doilea Război Mondial, Höfner s-a mutat în Germania de Vest, deschizând o nouă fabrică în Bubenreuth în 1950.

Aceasta a continuat să crească și a fost achiziționată de grupul Boosey & Hawkes în 1994, ceea ce a dus la o extindere ulterioară.

În decembrie 2004, compania a fost vândută actualului său director general de lungă durată, Klaus Schöller, și soției sale, directorul financiar Ulrike Schrimpff.

„Condoleanțe tuturor celor de la Höfner”

„Este foarte trist să vedem că Höfner dă faliment”, a spus Paul McCartney.

„Fabricau instrumente de peste 100 de ani, iar eu mi-am cumpărat primul bas Höfner în anii șaizeci. De atunci l-am iubit mereu.”

„Este un instrument minunat de cântat: ușor și mă încurajează să cânt destul de liber. De asemenea, oferă variații plăcute de ton, care îmi plac.

Așadar, condoleanțe tuturor celor de la Höfner și vă mulțumesc pentru tot ajutorul acordat de-a lungul anilor”.