Protecția Consumatorilor din Polonia depune plângere împotriva NETFLIX pentru majorarea unilaterală a tarifelor / Amenzi uriașe pentru NETFLIX

Gigantul de streaming Netflix riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri, după ce Autoritatea Poloneză pentru Protecția Consumatorilor (UOKiK) l-a acuzat că a majorat tarifele fără să fi obținut acordul explicit al utilizatorilor, potrivit rp.pl.

Potrivit UOKiK, în august 2024, Netflix a majorat în mod unilateral tarifele, până la 7 zloți (aproximativ 1,92 dolari). Netflix nu a cerut acordul explicit al utilizatorilor.

Ce spune legea poloneză

Legea poloneză privind protecția consumatorilor prevede că companiile nu au dreptul să modifice unilateral elementele esențiale ale unui contract, cum sunt prețurile, bunăoară, fără a obține în prealabil acordul expres al abonaților.

Potrivit UOKiK, argumentul Netflix a fost lipsa de răspuns a clienților care ar fi fost interpretată drept o acceptare tacită a noilor tarife.

În replică, Autoritatea Poloneză pentru Protecția Consumatorilor a spus că doar transmiterea unei notificări și continuarea furnizării serviciilor nu validează modificările aduse contractului.

„Prețul serviciului, ca orice prevedere, nu ar trebui modificat unilateral, fără consimțământul explicit și informat al utilizatorului”, a declarat Tomasz Chrostny, președintele UOKiK.

Ce spune Netflix

De cealaltă parte, reprezentanții Netflix au spus că nimic nu este mai important pentru companie decât confortul și comunicarea transparentă cu utilizatorii, ca elemente esențiale în dinamica lor și că respectarea legislației în vigoare constituie o prioritate absolută.

Ei i-au asigurat, totodată, pe reprezentanții UOKiK de deplina lor colaborare pentru soluționarea diferendului.

„Confortul și comunicarea transparentă cu consumatorii sunt cruciale pentru noi, iar acționarea în conformitate cu toate legile aplicabile este prioritatea noastră principală”, au specificat aceștia.

Ce riscă Netflix

Dacă aceste acuzații se dovedesc reale, Netflix riscă o amendă de până la 10% din cifra de afaceri pentru fiecare clauză nerespectată. De asemenea, ar putea fi obligat să restituie sumele încasate în mod abuziv.

Oficialii UOKiK examinează, de asemenea, politicle de tarifare a Google, HBO MAX, Sony, Disney +, Apple și Adobe.

Informații de context

Netflix a anunțat majorarea tarifelor și în România, de la 1 ianuarie 2025 – cu câte un euro pentru abonamentele Basic și Standard și cu doi euro pe lună pentru abonamentul Premium.

În Germania, abonamentul cu conținut de reclame costă 4,99 €/lună, abonamentul Standard este 13,99 €/lună, iar abonamentul Premium costă 19,99 €/lună, adică o creștere recentă pentru ultimele două, în timp ce cea cu conținut de reclame rămâne stabilă.

În Italia, abonamentele pornesc de la 5,49 € pentru abonamentul Basic cu conținut de reclame. Abonamentul Standard fără reclame costă 12,99 €/lună, în timp ce abonamentul Premium costă 17,99 €/lună pentru streaming 4K pe până la patru dispozitive.

În Franța, Netflix oferă trei niveluri începând din august 2025: planul Standard cu reclame costă 7,99 €/lună, Standard fără reclame – 14,99 € / lună, iar planul Premium – 21,99 € / lună. Aceste prețuri au fost majorate în aprilie 2025,

În Portugalia, abonamentul Basic este de 7,99 €, cel Standard – 12,99 €, iar cel Premium – de 17,99 €.