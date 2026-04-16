„Raymonda”, o poveste despre iubirea care învinge timpul, tentația și destinul, pe scena Operei Naționale București

Baletul „Raymonda”, compus de Alexander Glazunov, este una dintre cele mai rafinate creații ale repertoriului clasic, remarcându-se prin bogăția muzicală și eleganța coregrafică. Povestea, plasată în Franța medievală, îmbină elemente de romantism, eroism și exotism, conturând o lume în care iubirea este pusă la încercare de distanță, tentații și destin.

Acțiunea debutează cu un gest simbolic: cavalerul Jean de Brienne îi oferă logodnicei sale, Raymonda, un șal, înainte de a pleca în cruciadă, un dar care reprezintă semnul promisiunii și al legăturii lor neclintite. În absența lui, la Castelul Contesei de Doris din Provence are loc o festivitate grandioasă dedicată zilei de naștere a tinerei Raymonda. Atmosfera este una fastuoasă, completată de prezența unor oaspeți de seamă, printre care Andrei al II-lea, regele Ungariei, și enigmaticul Abderachman, liderul sarazinilor.

Intriga se intensifică atunci când un mesager aduce vestea întoarcerii iminente a lui Jean de Brienne, însoțită de o scrisoare plină de dor. În plus, regele îi oferă Raymondei un portret al logodnicului, accentuând dorința și emoția revederii. Retrasă în camera ei, eroina contemplă imaginea iubitului, iar acest moment de introspecție deschide poarta către o secvență onirică de o mare sensibilitate.

Visul Raymondei este unul dintre cele mai poetice momente ale baletului. Jean pare să coboare din portret și să prindă viață, iar cei doi își reafirmă iubirea într-un cadru fantastic, aproape ireal cu o forță a sentimentelor ce transcend spațiul și timpul, dar și fragilitatea emoțională a eroinei.

A doua zi, pregătirile pentru întoarcerea cavalerului sunt întrerupte de apariția lui Abderachman, care își declară dragostea cu o pasiune tulburătoare. Deși fascinat de frumusețea și misterul lui, Raymonda rămâne fidelă jurământului făcut lui Jean. Momentul culminant apare când Abderachman încearcă să o răpească în timpul unei reprezentații spectaculoase, însă intervenția neașteptată a lui Jean de Brienne schimbă cursul evenimentelor.

Conflictul dintre cei doi rivali se rezolvă printr-un duel decisiv, propus de regele Andrei al II-lea. Victoria lui Jean nu este doar una fizică, ci și morală, reafirmând valorile cavalerismului și ale iubirii sincere. Chiar și înfrânt, Abderachman rămâne o figură tragică, mărturisindu-și dragostea până în ultima clipă.

Finalul aduce reconciliere și împlinire. Cu binecuvântarea regelui și a contesei, Raymonda și Jean își unesc destinele într-o ceremonie fastuoasă nunta, fiind celebrată prin dansuri de caracter, inclusiv un dans ungar dedicat regelui, simbol al respectului și al armoniei dintre culturi.

Regia și coregrafia: Maki Asami, adaptare după Marius Petipa

Maestru de repetiții: Takako Nishikawa

Scenograf costume: Viorica Petrovici

Scenograf decoruri: Adrian Damian

Asistenți scenografie: Raluca Aionițoaie, Miruna Croitoru

Dirijor: Iurie Florea

Distribuția:

Raymonda: Marina Gaspar Ioniță – debut

Jean De Brienne: Cristian Șușu – debut

Abderachman: Alfie Pearce – debut

Henriette: Alexandra Budescu – debut

Clemence: Ana Toderică

Bernard: Stefano Nappo

Beranger: Răzvan Cacoveanu

King Andrew II: Virgil Ciocoiu

Countess Doris: Gloria Barbu

Vals fantezie Variație 1: Octavia Cristea

Variație 2: Ruxandra Necula

Solo Spaniol: Corina Lupescu – debut – Egoitz Segura

Solo Ceardaş: Raluca Jercea – David Duţu

Grand pas classique variație 1: Diana Gal

Pas de quatre: Stefano Nappo, Răzvan Cacoveanu, Lauritz Carl – debut, Daichi Yamagata – debut

Pas de trois: Maria Gogonea – debut, Ruxandra Necula, Octavia Cristea – debut

Maeștri de repetiție soliști: Adina Tudor, Gabriela Popovici, Eliza Maxim Virgil Ciocoiu

Maeștri de repetiție ansamblu: Raluca Ciocoiu, Alexandra Gavrilescu, Lăcrămioara Proca

Cu participarea Ansamblului de Balet și a Orchestrei Operei Naționale București

Opera Națională București prezintă duminică, 19 aprilie, de la ora 18:30, baletul „Raymonda”, povestea emoționantă a întâlnirii dintre două lumi opuse și a binelui care triumfă cu ajutorul Providenței, un spectacol care impresionează atât prin poveste, cât și prin opulența costumelor, diversitatea dansurilor și expresivitatea muzicii. „Raymonda” rămâne un elogiu adus iubirii statornice și idealurilor cavalerești, o experiență artistică ce continuă să fascineze publicul contemporan.