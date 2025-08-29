Cântăreața de 37 de ani, cunoscută pentru hitul „Work” și fondatoarea brandului Fenty Beauty, a transmis recunoștință fanilor, familiei și tuturor celor care au susținut-o de-a lungul carierei sale.

„Acum 20 de ani am părăsit țara, cultura, mâncarea și familia mea pentru a începe o călătorie care a început cu lansarea primului meu album”, a scris Rihanna. „Mulți dintre voi ați făcut parte din viața și cariera mea încă de la început, iar unii v-ați alăturat aventurii pe parcurs. Voi fi veșnic recunoscătoare tuturor. Fiecare dintre voi a avut un rol crucial în această călătorie!”.

Artista a mulțumit fanilor pentru loialitatea lor de două decenii și a subliniat efortul echipelor care au contribuit la succesul ei.

„20 de ani de cei mai loiali fani, 20 de ani de muncă asiduă și echipe dedicate, 20 de ani de lecții, experiențe și realizări de neuitat, 20 de ani în care familia mea a fost sprijinul meu numărul unu, și tuturor celor care au spus «da» pentru mine înainte să fie «cool» – producători, designeri, DJ și alții”, a mai scris cântăreața.

Rihanna a încheiat mesajul cu un omagiu divin: „20 de ani de mulțumiri pentru voi!! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, a fost foarte generos cu mine și Gloria îi aparține Lui”.