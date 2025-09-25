Rihanna și A$AP Rocky au anunțat nașterea celui de-al treilea copil al lor

Cuplul a anunțat sarcina în timpul Galei Met din luna mai, unde Rihanna a apărut într-un look cu dungi subțiri și o pălărie imensă, cu burtica expusă. Rocky, în vârstă de 36 de ani, care a fost co-președinte al galei, a declarat reporterilor: „E timpul să le arătăm oamenilor ce pregătim. Și mă bucur că toată lumea e fericită pentru noi, pentru că suntem cu siguranță fericiți, știți.”

Cei doi au un palmares de anunțuri de sarcină remarcabile, Rihanna apărând pe scena Super Bowl-ului din 2023 cu burtica expusă din plin. Fiul lor, Riot Rose, s-a născut mai târziu în acel an.

Cuplul a avut primul lor copil, RZA, în mai 2022. Și-au făcut publică relația pentru prima dată în 2020.

Nașterea are loc la doar câteva luni după ce A$AP Rocky a fost achitat de acuzații legate de arme de foc în Los Angeles, în februarie. El a sărit de bucurie în brațele Rihannei când a fost citit verdictul. Ea a fost prezentă în mod constant în timpul procesului.

De nouă ori câștigătoare a premiului Grammy, Rihanna are 14 hituri pe primul loc în Billboard Hot 100, inclusiv „We Found Love”, „Work”, „Umbrella” și „Disturbia”. Ea a fondat brandul de machiaj Fenty Beauty în 2017.

A$AP Rocky și-a început cariera în 2011 cu trupa hip-hop A$AP Mob și a lansat primul său album de studio, „Live, Love, A$AP", în 2013, când a debutat pe locul 1. A fost nominalizat la două premii Grammy și recent a jucat alături de Denzel Washington în „Highest 2 Lowest" al lui Spike Lee.