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RJ Mitte, celebru pentru rolul din „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani

Actorul RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din celebrul serial „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții săi, însă cauza morții nu a fost dezvăluită.
RJ Mitte, celebru pentru rolul din „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani
Sursa foto: X @Complex
Alexandra-Valentina Dumitru
13 oct. 2026, 00:16, Cultură-Media
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Actorul american RJ Mitte, cunoscut pentru interpretarea personajului Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani, în Brownsville, Texas, potrivit reprezentanților săi, relatează The Independent.

Cauza decesului nu a fost comunicată până în prezent.

„Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a îndrăgitului actor, filantrop și susținător pasionat al drepturilor persoanelor cu dizabilități, RJ Mitte”, au transmis reprezentanții actorului într-un comunicat.

Rolul din „Breaking Bad” care l-a făcut celebru

RJ Mitte a devenit cunoscut pentru interpretarea lui Walter White Jr., fiul personajului Walter White, jucat de Bryan Cranston.

Actorul a apărut în 56 de episoade ale serialului, între 2008 și 2013.

Mitte trăia cu paralizie cerebrală și era un susținător activ al drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Succesul din „Breaking Bad” i-a deschis drumul către alte proiecte de televiziune și cinematografie. Cel mai recent, actorul a jucat în filmul „Westhampton”, din 2025.

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