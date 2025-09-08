Star Trek va sărbători 60 de ani de la lansare cu seturi Lego și un serial pe YouTube

Programul evenimentelor „centrate pe fani” a fost anunțat luni de reprezentanții francizei luni, cu ocazia celei de-a 59-a aniversări, cunoscută sub numele de Ziua Star Trek, potrivit AP.

„A 60-a aniversare celebrează «Spațiu pentru toată lumea», oferind o invitație deschisă pentru a celebra viitorul la care aspiră «Star Trek» — un viitor al SPERANȚEI, un viitor al EXPLORĂRII și un viitor în care ne ridicăm la înălțimea provocării de a FI ÎNDRĂZNEȚI”, se arată în anunț.

Franciza SF a început în 1966 cu serialul TV creat de Gene Roddenberry și ulterior s-a transformat într-un fenomen mondial. Pornind de la ideea inițială au fost create filme, alte seriale și jocuri video.

Sărbătoarea care va ține un an va începe de Anul Nou, cu un car alegoric în Parada Trandafirilor din California. Tot atunci vor fi prezentate imagini din viitoarea serie „Star Trek: Academia Flotei Stelare”, care va fi lansată la începutul anului 2026 pe Paramount+.

Tot anul viitor va continua „Star Trek: Scout”, un serial animat original, care este difuzat pe YouTube. Primele două episoade au fost difuzate luni, iar următoarele 18 vor fi lansate anul următor.

O croazieră „Star Trek” va pleca în cursă la sfârșitul lunii februarie. Mai mulți actori din „Star Trek”, inclusiv Shatner și Walter Koenig, se vor alătura călătoriei.