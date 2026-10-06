Un tablou cumpărat cu doar 30 de dolari a stabilit un record la licitație. Suma obținută este uluitoare

Potrivit CNN, lucrarea a fost autentificată ca aparținând artistei americane Gertrude Abercrombie și s-a vândut la licitație cu o sumă uriașă.

Tabloul era ascuns într-un colț întunecat

Pictura în ulei are doar 20 pe 28 de centimetri și a fost găsită în iulie, într-o locuință din Michigan. Potrivit casei de licitații Freeman’s, tabloul era pus într-un „colț întunecat” al unui hol care ducea spre garaj.

Cumpărătorul, un colecționar pasionat de discuri și mobilier de la mijlocul secolului trecut, a observat o semnătură abia vizibilă pe fundalul închis la culoare. Pe aceasta se putea citi „Abercrombie, ’51”. A plătit 30 de dolari și a decis să afle dacă pictura era ceea ce părea.

Câteva zile mai târziu, cumpărătorul și-a schimbat inclusiv planurile de vacanță. A mers la Milwaukee Art Museum, unde era organizată o expoziție dedicată artistei. În catalogul expoziției a găsit o fotografie dintr-un articol publicat în 1952. Imaginea prezenta chiar tabloul cumpărat de el, alături de scoicile reprezentate în pictură.

Lucrarea fusese nevăzută public aproape 75 de ani

Experții au stabilit ulterior că este vorba despre „Alderman Merriam’s Shells”, o lucrare realizată în 1951. Pictura prezintă zece scoici, unul dintre motivele recurente din opera lui Abercrombie. Artista era cunoscută pentru imaginile sale suprarealiste și pentru compozițiile cu atmosferă misterioasă.

Lucrarea fusese prezentată în șase expoziții personale ale artistei în următorii doi ani. La acea vreme, prețul era cuprins între 50 și 150 de dolari. Abercrombie nu a vândut însă tabloul. L-a oferit unui medic din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale.

După moartea medicului, pictura a rămas în patrimoniul familiei sale. A trecut prin succesiune până când a ajuns, în cele din urmă, la vânzarea de obiecte din locuință. Acolo a fost ignorată de aproape toți cumpărătorii.

De la 30 de dolari la un nou record

După descoperire, lucrarea a ajuns la casa de licitații Freeman’s. Experta în opera lui Abercrombie, Susan Weininger, profesor de istoria artei la Roosevelt University, a autentificat pictura. Lucrarea se afla încă în rama sa originală.

Ulterior, restauratorul Julian Baumgartner a curățat tabloul. Suprafața era acoperită de murdărie și de un strat de vernis opac, dar starea generală era considerată excelentă. Freeman’s estimase inițial valoarea tabloului între 150.000 și 250.000 de dolari.

Estimarea inițială, depășită cu mult în cadrul licitației

La licitație, însă, ofertele au depășit cu mult estimarea. Lucrarea s-a vândut pentru mai mult de 1,35 milioane de dolari și a stabilit un nou record pentru o operă de Gertrude Abercrombie. Recordul anterior fusese stabilit în 2025, când Sotheby’s a vândut „Message for Mercy” pentru 1,02 milioane de dolari.

Abercrombie a murit în 1977 și a devenit cunoscută pentru lucrările sale onirice și neobișnuite. Scoicile, cochiliile de melc, bufnițele, pisicile și ușile misterioase apăreau frecvent în picturile sale. În operele sale autobiografice, aceste obiecte aveau adesea legătură cu propria experiență și identitate. Artista spunea despre creațiile sale: „Întotdeauna mă pictez pe mine”.