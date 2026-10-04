Hobby-urile care pot reduce stresul. Studiile arată ce activități ne pot face să ne simțim mai bine

Activitățile creative pot avea un efect asupra nivelului de cortizol, hormon asociat stresului. Un studiu realizat de cercetători de la Drexel University a arătat că o sesiune de 45 de minute de activitate artistică poate influența nivelul acestui hormon.

Pictura, desenul și activitățile de lucru manual pot ajuta oamenii să se concentreze asupra unei activități, potrivit Mental Health America, citată de publicația britanică.

Și scrisul poate avea un efect similar. Cercetările citate de The Independent indică faptul că scrierea poate contribui la reducerea stresului.

Alergarea și dansul

Activitatea fizică este o altă metodă asociată cu reducerea stresului și anxietății. Alergarea determină eliberarea de endorfine, substanțe produse de organism care pot contribui la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea percepției durerii.

Un studiu citat de jurnaliștii britanici a indicat că și o alergare ușoară de 10 minute poate contribui la reducerea senzațiilor de stres și anxietate.

Dansul este, de asemenea, asociat cu efecte benefice asupra stării de spirit. Un sondaj realizat în 2021 pe 1.000 de dansatori a arătat că 95% dintre participanții care aveau un istoric de anxietate, stres sau depresie au spus că au simțit efecte terapeutice ale dansului de-a lungul vieții.

Grădinăritul, un hobby cu efecte multiple

Grădinăritul combină activitatea fizică moderată cu mișcări repetitive și îngrijirea plantelor, iar mai multe studii au asociat această activitate cu o stare de bine mai bună.

Cercetările citate de The Independent indică faptul că activitățile legate de plante pot contribui la reducerea simptomelor de depresie, stres și anxietate. Beneficiile nu presupun neapărat existența unei grădini: îngrijirea plantelor pe balcon sau chiar în casă poate fi o alternativă.

Gătitul, cititul și tricotatul

Și activitățile desfășurate acasă pot avea efecte asupra stării de bine. Un studiu din 2022, realizat pe 650 de persoane care au urmat un curs de gătit timp de șapte săptămâni, a constatat o îmbunătățire a scorurilor privind sănătatea mintală la participanți.

Cititul este o altă activitate prezentată de The Independent ca modalitate de a scăpa de factorii de stres ai vieții de zi cu zi. Publicația britanică citează o cercetare din 2024 potrivit căreia cinci minute de lectură pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea concentrării și atenției.

Tricotatul este o altă activitate creativă bazată pe mișcări repetitive. UCLA notează că repetarea mișcărilor specifice tricotatului poate avea un efect calmant și poate contribui la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de cortizol. Activitatea a fost, de asemenea, asociată cu ameliorarea unor simptome de depresie și anxietate.

Specialiștii citați de publicația britanică subliniază că nu există neapărat un singur hobby care să funcționeze pentru toată lumea. Important este ca activitatea aleasă să fie plăcută și să aibă o semnificație pentru persoana care o practică.