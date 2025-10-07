Universitatea din București, măsură alternativă pentru cursurile de miercuri. Cum vor proceda studenții

La Universitatea din București, cursurile programate pentru miercuri, 8 octombrie, se vor desfășura online sau se vor recupera ulterior, ca urmare a codului roșu de ploi anunțat pentru perioada următoare, a declarat pentru Edupedu.ro rectorul Universității, Marian Preda.

„Administrația va asigura continuitate la birouri prin cei care nu folosesc transportul în comun și se deplasează cu autoturisme personale.”, a declarat Marian Preda.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a hotărât ca miercuri toate cursurile cu prezență fizică să fie suspendate, din cauza avertizării de cod roșu de vreme severă.

Conform meteorologilor, ziua de miercuri va aduce cele mai intense fenomene meteo, fiind emis un cod roșu pentru București și cinci județe, precum și alte avertizări valabile pentru aproape jumătate din țară.

De asemenea, și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat că miercuri toate cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate.

Aceeași decizie privind susținerea orelor de curs în format online a fost luată și de administrația SNSPA.