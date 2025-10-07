Cod roșu de ploi torențiale în București. SNSPA suspendă cursurile cu prezență fizică

SNSPA a decis ca, pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, activitățile didactice programate pentru ziua de miercuri să se desfășoare exclusiv online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice.

„Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice. Toate informațiile privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice vor fi disponibile pe website-urile structurilor academice ale SNSPA”, se arată în comunicatul emis de instituție.

Școlile din București vor fi închise miercuri

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a hotărât ca miercuri toate cursurile cu prezență fizică să fie suspendate, din cauza avertizării de cod roșu de vreme severă.

Conform meteorologilor, ziua de miercuri va aduce cele mai intense fenomene meteo, fiind emis un cod roșu pentru București și cinci județe, precum și alte avertizări valabile pentru aproape jumătate din țară.