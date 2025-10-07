OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii. Stelian Bujduveanu: „Credem că există riscul ca orașul să fie paralizat”

UPDATE 16:20 SNSPA suspendă cursurile cu prezență fizică, din cauza codului roșu de ploi torențiale

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat că miercuri toate cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate, ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi torențiale emisă pentru municipiul București.

SNSPA a decis ca, pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, activitățile didactice programate pentru ziua de miercuri să se desfășoare exclusiv online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice.

UPDATE 16:10 Stelian Bujduveanu, declarații după anunțul privind închiderea școlilor

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, să ne asigurăm că nu se blochează orașul și că nu apar situații de urgență în momentul în care părinții merg să-și ia copiii de la școală. Am avut discuții lungi și suntem în contact permanent cu toate instituțiile responsabile”, a declarat Bujduveanu.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei colaborează îndeaproape cu ApaNova, care are misiunea de a goli canalele pentru a preveni acumulările de apă, precum și cu Societatea de Transport București, pentru a menține circulația mijloacelor de transport în comun pe durata fenomenelor meteo severe.

„Suntem la dispoziția bucureștenilor. Vom trece cu bine și peste acest eveniment. Din monitorizările pe satelit, se pare că ciclonul a deviat ușor spre est. Dacă avem noroc, ne ocolește și pe noi pe partea de București-Ilfov”, a adăugat primarul interimar.

UPDATE 15:17 OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri din cauza vremii.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a hotărât ca miercuri toate cursurile cu prezență fizică să fie suspendate, din cauza avertizării de cod roșu de vreme severă.

Conform meteorologilor, ziua de miercuri va aduce cele mai intense fenomene meteo, fiind emis un cod roșu pentru București și cinci județe, precum și alte avertizări valabile pentru aproape jumătate din țară.

Până marți la prânz, autoritățile locale anunțaseră deja suspendarea cursurilor în județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu, iar acum măsura se extinde și la București.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București s-a întrunit astăzi la ora 14:30, potrivit anunțului făcut de Prefectura Capitalei. De la ora 15:30 este programată și o ședință la Primăria București.

La finalul acestor întâlniri, autoritățile vor comunica oficial măsurile stabilite pentru perioada în care este în vigoare codul roșu de ploi torențiale, în cadrul unei conferințe de presă.

UPDATE 15:11 Stelian Bujduveanu: Înclinăm să închidem școlile din București. Acum se votează

Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că autoritățile din București înclină pentru a închide școlile miercuri în perioada în care este activ codul roșu de ploi. „Credem că există riscul ca orașul să fie paralizat”, spune primarul general interimar.

Bujduveanu a spus că „înclinăm să închidem școlile din București”.

„Acum, în acest moment, se votează, că e nevoie de decizie, dar propunem această decizie. (…) Suntem în discuții cu toții de câteva ore până pe acest subiect. Propunerea domnului prefect și a Inspectoratului Școlar a fost aceea de a închide școlile pentru ziua de mâine. Noi susținem această propunere. Așteptăm votul final, pentru că ar trebui să ne gândim în primul rând la sănătatea populației și la riscul care se poate crea dacă părinții ar pleca în cazul în care inundațiile sunt foarte mari, să ridice copiii de la școală”, a spus Stelian Bujduveanu, la Antena 3 CNN.

UPDATE 13:50 CMBSU, ședință de la ora 14.30 pentru a decide dacă suspendă cursurile elevilor din Capitală

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat ședința CMBSU miercuri, de la ora 14.30, pentru a decide măsurile în contextul ploilor abundente prognozate. Pe ordinea de zi se află și eventuala suspendare a cursurile elevilor în timpul avertizării Cod roșu.

UPDATE Prefectul Capitalei, despre şcoli: Analizăm varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă

Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă, anunţă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală.

El afirmă că toate instituţiile responsabile au fost alertate şi sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcţionarea canalizării şi pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie.

„Situaţia şcolilor: Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Ştiu cât de dificil este pentru părinţi să se adapteze unei eventuale închideri a şcolilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică ⁠părinţii care nu pot ţine copiii acasă vor avea o soluţie alternativă, ⁠ ⁠iar pentru cei care preferă să îşi ţină copiii acasă, absenţele vor fi motivate pe baza solicitării părinţilor. Vom reveni cu informaţii oficiale imediat ce decizia privind şcolile va fi luată. Vă rog să urmăriţi doar canalele oficiale pentru informaţii corecte şi să circulaţi cu prudenţă în această perioadă”, încheie Nistor.

Școli închise în Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu

Reprezentanții Ministerului Educației anunță că au fost notificați de autoritățile din județul Călărași cu privire la decizia de suspendarea a cursurilor pentru miercuri.

De asemenea, și autoritățile din județele Constanța au anunțat încă de luni suspendarea cursurilor în școli pentru ziua de 8 octombrie.

Marți dimineața, aceeași decizie a fost luată de autoritățile din județul Ialomița.

Cursurile vor fi suspendate miercuri în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, pentru protejarea elevilor şi a personalului didactic, transmite, marţi, ISU Giurgiu. În judeţ intră în vigoare o avertizare code roşu de ploi.

Situația în București și Ilfov

Prefectul județului Ilfov a convocat, marți, de la ora 15.00, o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru a decide dacă școlile vor fi închise din cauza ploilor abundente.

„Avem ședință CJSU de la ora 15.00, când vom analiza luarea în calcul a opririi cursurilor școlare până la nivel licean, precum și alte măsuri necesare”, spune pentru MEDIAFAX prefectul județului Ilfov, Simona Neculae.

Totodată, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Capitală, în contextul atenţionărilor meteorologice.

Ministerul Educației a precizat că școlile vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București intră în vigoare marți seara o avertizare Cod roșu. Aici va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.