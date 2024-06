Acţiunile Nvidia scad abrupt din maximele istorice. Compania pierde 230 miliarde de dolari în câteva ore. Microsoft, din nou cea mai mare companie de pe Wall Street

Acţiunile producătorului american de cipuri Nvidia au scăzut abrupt joi după-amiază pe Wall Street, înregistrând la ora redactării acestei ştiri un minus de 2,2%, asta după ce s-au tranzacţionat chiar şi cu plus 4% dupa deschiderea şedinţei, cel mai probabil fiind vorba de marcări importante de profit după maximele istorice.

Compania pierde 230 miliarde de dolari din capitalizare la 3.270 de miliarde şi pierde astfel şi poziţia de lider de pe Wall Street, arată datele agregate de ZF. Microsoft, ale cărei acţiuni scad cu 0,3%, redevine lider cu o capitalizare de 3.310 miliarde de dolari. Ar fi cea mai mare scădere intraday ca evaluare bursieră din istorie pentru Nvidia.

Ultima dată când acţiunile Nvidia au câştigat cel puţin 3% la maximul intraday, dar au încheiat şedinţa cu o scădere de cel puţin 3%, a fost pe 8 martie, când au câştigat peste 5% la maxim, dar au înceiat cu peste 5% mai jos, potrivit Dow Jones Market Data, notează MarketWatch.

Acţiunile altor titluri importante din sectorul cipurilor au înregistrat scăderi în timpul şedinţei. Acţiunile Broadcom Inc. au scăzut cu 3,7% în tranzacţiile de după-amiază, în timp ce acţiunile Micron Technology Inc. au scăzut cu 5,7%. Toate cele trei acţiuni au avut mari creşteri de la începutul anului până în prezent în ziua de joi.

Înainte de deschidere, analistul Jordan Klein, de la Mizuho desk, a reflectat asupra faptului dacă creşterea continuă a câtorva acţiuni de semiconductori cu inteligenţă artificială a fost un semn de "nebunie".

Momentul persistent de creştere părea să îi deranjeze pe mulţi investitori în tehnologie, potrivit lui Klein, care a spus că există o mare confuzie în rândul investitorilor cu privire la cine a continuat să împingă în sus acţiunile de cipuri.

Nu există "niciun răspuns bun", a spus el, dar se pare că "este vorba mai degrabă de o rotaţie pasivă, cu amănuntul, în câştigătorii din domeniul tehnologic, ca mijloc de a juca impulsul şi de a nu rata cel mai mare eveniment potenţial de la boom-ul dot-com de acum 25 de ani" - evenimentul actual fiind graba de a cheltui pentru investiţii în inteligenţa artificială.

Având în vedere acest lucru, Klein a scris că "nu pare că acest tren al IA încetineşte deloc". Ce înseamnă asta pentru investitori? Chiar dacă piaţa tehnologică dă semne de "nebunie", Klein a spus că "nu ar recomanda să se lupte cu ea şi să se grăbească să iasă din aceşti câştigători", inclusiv acţiunile Nvidia, Broadcom şi Micron.

Vivek Arya de la BofA, între timp, a intervenit înainte de deschidere cu o opinie optimistă asupra acţiunilor Nvidia, spunând într-un raport că "ascensiunea abruptă a acestora le face vulnerabile la preluarea profiturilor", deşi "orice volatilitate este probabil să fie de scurtă durată", în opinia sa.

El este optimist deoarece companiile sunt probabil încă în primele zile de implementare a hardware-ului pentru inteligenţa artificială generativă, a spus el. Ciclul de implementare ar putea dura între trei şi cinci ani, a scris el, iar acum se află doar în al doilea an.

În plus, lui Arya îi place potenţialul liniei de cipuri Blackwell de la Nvidia, care va începe să fie livrată mai târziu, în 2024. Compania are "o cerere/vizibilitate solidă în rândul clienţilor cloud", a scris el. În plus, Nvidia se află la începutul recunoaşterii oportunităţilor în AI suveran, sau tendinţa ţărilor de a cheltui pentru a-şi construi propria infrastructură de AI.

"Spre deosebire de "boom-ul dot-com", care a fost finanţat prin asumarea de datorii riscante, implementarea inteligenţei artificiale generative este o cursă critică între unii dintre cei mai bine finanţaţi clienţi (cloud)", a scris Arya.

El continuă să evalueze acţiunile Nvidia ca fiind de cumpărare şi le etichetează ca fiind o alegere de top.