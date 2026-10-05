ANRMPSG a respins prelungirea cerută de Lukoil Overseas a acordului de concesiune a perimetrului Trident din Marea Neagră. Prima reacție a companiei deținută de gigantul petrolier

ANRMPSG a decis respingerea solicitării de prelungire cu trei ani a unei etape din perioada de Evaluare din cadrul duratei acordului și a cererii de prelungire cu 15 ani a valabilității acestuia, potrivit informațiilor exclusive ale Mediafax.

Hotărârea nr. 1.055 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX – 30 Trident, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd., publicată în Monitorul Oficial pe pe 4 noiembrie 2011, are o valabilitate de 30 de ani, respectiv până în noiembrie 2041.

Decizia ANRMPSG a fost transmisă vineri titularului concesiunii, potrivit informațiilor Mediafax. Confirmarea oficială a venit luni din partea Lukoil Overseas și a autorității de reglementare din domeniu.

Perimetrul EX-30 Trident, aflat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 de kilometri de țărm, este o concesiune în care Lukoil deține pachetul majoritar, de circa 88%, restul acțiunilor fiind deținute de producătorul național Romgaz, la care statul, prin Ministerul Energiei are 70% din acțiuni. Până în prezent, aici nu au fost validate rezerve comerciale de gaze naturale.

„Regretăm decizia de neaprobare a solicitărilor de prelungire, însă rămânem deschiși cooperării cu autoritățile statului român și cu partenerul nostru”

Oficialii LUKOIL Overseas Atash au declarat, în poziția transmis în exclusivitate pentru Mediafax, că regretă decizia de neaprobare a solicitărilor de prelungire, însă rămân deschiși cooperării cu autoritățile statului român și cu partenerul lor în proiectul offshore EX-30 Trident.

„LUKOIL Overseas Atash B.V. – Sucursala București a luat act de comunicarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon privind neaprobarea solicitărilor de prelungire aferente Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră din perimetrul offshore EX-30 Trident. Compania regretă această decizie și analizează în prezent argumentele prezentate de autoritatea de reglementare și implicațiile acestora asupra proiectului. LUKOIL Overseas Atash respectă atribuțiile instituțiilor statului român și își menține disponibilitatea pentru un dialog deschis și constructiv cu autoritățile competente și cu partenerul român al proiectului. Compania consideră că o cooperare instituțională bazată pe transparență, predictibilitate și respectarea cadrului legal poate contribui la identificarea unor soluții care să permită valorificarea investițiilor realizate și evaluarea completă a potențialului perimetrului. Potrivit datelor companiei, investițiile cumulate realizate până în prezent depășesc 700 de milioane de euro. Aceste investiții au susținut activități complexe de explorare offshore, achiziția și interpretarea datelor geologice și seismice, precum și lucrările de foraj și evaluare desfășurate în condiții tehnice dificile, specifice apelor de mare adâncime. Valoarea economică și tehnică a acestor investiții poate fi valorificată în beneficiul României prin continuarea proiectului și, în măsura în care rezultatele tehnice și condițiile comerciale o vor permite, prin dezvoltarea resurselor identificate. «Regretăm decizia de neaprobare a solicitărilor de prelungire, însă rămânem deschiși cooperării cu autoritățile statului român și cu partenerul nostru. Considerăm că proiectul EX-30 Trident poate avea o contribuție importantă la securitatea energetică a României, la consolidarea poziției țării ca actor energetic relevant în regiune și la dezvoltarea economiei românești. Obiectivul nostru este identificarea unei soluții legale și sustenabile prin care investițiile realizate până acum și potențialul proiectului să poată fi valorificate în beneficiul României», au declarat reprezentanții LUKOIL Overseas Atash B.V. – Sucursala București. Continuarea proiectului ar putea contribui la diversificarea surselor interne de energie, la reducerea dependenței de importuri și la consolidarea rolului strategic al Mării Negre în arhitectura energetică regională. În același timp, un asemenea proiect poate genera activitate economică, venituri bugetare, contracte pentru furnizori și oportunități pentru specialiștii și companiile din România. LUKOIL Overseas Atash B.V. – Sucursala București va continua să acționeze cu respectarea legislației aplicabile și rămâne disponibilă pentru colaborarea cu instituțiile statului român în vederea evaluării opțiunilor care pot susține succesul proiectului EX-30 Trident”, au transmis oficialii LUKOIL Overseas, în declarația exclusivă pentru Mediafax.

Traseul cererii

Oficialii Lukoil Overseas confirmaseră în exclusivitate pentru Mediafax informațiile din piață că au solicitat statului român prelungirea acestui acord, în a doua jumătate a lunii iulie, informație confirmată ulterior reprezentanții ANRMPSG, care au transmis Mediafax că cererea este „în analiză spre competentă soluționare”.

De amintit că în cazul acestui proiect, compania a depus la Tribunalul București o acțiune în constatarea existenței unui caz de forță majoră, înregistrată pe 13 februarie și pentru care nu s-a stabilit încă un prim termen de judecată.

Oficialii companiei Lukoil Overseas – una dintre cele patru entități de sub umbrela gigantului rus intrate sub supravegherea extinsă a statului român în contextul impunerii sancțiunilor internaționale ca urmare a războiului din Ucraina – au detaliat, într-un răspuns consistent trimis pe 22 iulie pentru Mediafax, motivele care au stat la baza solicitării, reiterând decizia fermă de a duce la bun sfârșit proiectul de explorare a gazelor din zona românească a Mării Negre.

„Demersul are la bază importanța strategică majoră a proiectului, fiind vorba despre un proiect aflat într-o fază avansată de dezvoltare, a cărui finalizare prezintă un interes deosebit privind contribuția la securitatea energetică regională, în lumina potențialelor resurse interne descoperite ce vor contribui la independența energetică a României. Prelungirea acordului este necesară tocmai pentru a permite ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Lukoil este un partener investițional și strategic de lungă durată al României, iar continuarea proiectului reflectă angajamentul asumat pe termen lung față de această piață”, au transmis oficialii Lukoil Overseas în exclusivitate pentru Mediafax, pe 22 iulie.

La întrebarea privind impactul sancțiunilor internaționale asupra deciziei de continuare a proiectului, reprezentanții companiei au subliniat că acestea doar au provocat unele întârzieri și sunt așteptate să dispară complet la finalizarea negocierilor derulate pentru vânzarea activelor globale.

„În ceea ce privește regimul sancțiunilor internaționale, precizăm că acestea au generat unele întârzieri de ordin procedural, fără însă a bloca derularea proiectului. Toate demersurile se desfășoară cu respectarea integrală a cadrului legal aplicabil și sub atenta supraveghere a autorităților responsabile. În plus, în acest moment se derulează negocierile pentru achiziția grupului Lukoil International în Europa de către un fond de investiții din afara UE, aspect care va elibera complet compania de sub aplicabilitatea sancțiunilor la momentul finalizării tranzacției”, au transmis reprezentanții gigantului rus.

De amintit că, potrivit datelor furnizate în exclusivitate pentru Mediafax, compania a investit în total, de la momentul intrării în România, anul 2011, aproximativ 880 de milioane de dolari.

Aproximativ 630 de milioane de dolari din total au fost cheltuiți pentru dezvoltarea proiectului Trident din Marea Neagră.

Suma estimată pentru finalizarea explorării în acest perimetru înseamnă încă 150 de milioane de dolari, pe lângă alte costuri de infrastructură logistică de aproximativ 300 de milioane de euro.

Din informațiile publice, partenerul minoritar, Romgaz, a investit aproximativ 70 milioane de euro în acest proiect.

Care este procedura

De amintit că, la finalul anului trecut, s-a operat o schimbare a legislației, care ar permite, în anumite condiții, preluarea licenței de către Romgaz.

Oficialii ANRMPSG detaliaseră la o solicitare a Mediafax din februarie, procedura legală de încheiere a actului adițional „în vederea finalizării lucrărilor din programul de explorare asumat, pentru continuarea operațiunilor petroliere în perimetrul liber rezultat în urma redelimitării acestuia în condițiile legii, se poate încheia un nou acord petrolier cu ceilalţi titulari care își asumă obligațiile în acest sens”.

„Referitor la cea de-a doua întrebare, precizăm că la co-inițiativa ANRMPSG, Cancelariei Prim-Ministrului şi a Secretariatului General al Guvernului a fost adoptată Ordonanţa de Urgență nr. 67/2025 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004, prin care, la articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin (2¹) cu următorul cuprins:

(2¹) Prin excepție de la alin. (2), în situația în care un acord petrolier are mai mulți titulari, iar unul sau mai mulţi titulari nu acceptă încheierea unui act adițional la acordul petrolier, în termenii şi condițiile propuse de autoritatea competentă şi de reglementare, în vederea finalizării lucrărilor din programul de explorare asumat, pentru continuarea operaţiunilor petroliere în perimetrul liber rezultat în urma redelimitării acestuia în condiţiile legii, se poate încheia un nou acord petrolier cu ceilalți titulari care îşi asumă obligațiile în acest sens. Atribuirea directă a acordului de concesiune petrolieră pentru explorare-dezvoltare exploatare se poate face pentru o durată de cel mult durata acordului petrolier inițial şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente şi de reglementare, au comunicat reprezentanții ANRMPSG, în luna februarie.