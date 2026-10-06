Banca Mondială: România își reduce deficitul bugetar, dar economia va scădea | E singura țară din regiune cu economie în scădere

România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale, iar deficitul bugetar urmează să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor privind veniturile și al controlului mai strict al cheltuielilor curente.

Este una dintre concluziile unui raport actualizat privind perspectivele economice regionale, publicat marți de Banca Mondială.

„România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile şi al unui control mai strict al cheltuielilor curente.

În acelaşi timp, investiţiile publice rămân la un nivel ridicat, de aproximativ 8% din PIB, fondurile europene finanţând peste 70% din cheltuielile de investiţii”, se arată în raportul Băncii Mondiale.

Economia este estimată să se contracte cu 0,5% în 2026

Instituția apreciază că, deși costurile de împrumut ale statelor au crescut în Europa și Asia Centrală, pe fondul preocupărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată a costurilor de finanțare pentru România ar putea reflecta o îmbunătățire a percepției pieței asupra eforturilor de consolidare fiscală.

În același timp, ajustarea bugetară va avea un impact semnificativ asupra economiei.

Economia României este estimată să se contracte cu 0,5% în 2026, pe fondul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia.

Ar urma o redresare a veniturilor prin 2028

Banca Mondială anticipează însă o revenire în anii următori, susținută de redresarea veniturilor reale și de încetinirea inflației.

Economia ar urma să crească cu aproximativ 1,7% în 2027 și 2% în 2028, potrivit prognozei citate în raport.

„În România, economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale şi al costurilor mai ridicate cu energia.

O redresare a veniturilor reale şi încetinirea inflaţiei ar trebui să ajute la redresarea creşterii la aproximativ 1,9% în 2027 – 2028, după declinul din 2026.

Cu toate acestea, consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condiţiile în care economia trece la un model de creştere bazat pe investiţii”, se arată în raport.

România – singura țară cu economie în scădere

România ar urma astfel să fie singura economie din Europa Centrală menționată în raport care va înregistra o contracție în 2026.

Pentru comparație, Banca Mondială estimează o creștere de 2,6% pentru Bulgaria, 2,2% pentru Croația și 3,6% pentru Polonia.

La nivelul Europei și Asiei Centrale, economia regională este estimată să încetinească de la 2,6% în 2025 la 2,2% în 2026, pe fondul prețurilor mai ridicate la energie, al incertitudinii sporite și al expansiunii mai slabe a principalilor parteneri comerciali.

Excluzând Rusia, creșterea regională ar urma să încetinească de la 3,7% la 3%.

Progresele României

Banca Mondială notează totodată progresele României în implementarea unor reforme în domeniile digital, fiscal și energetic.

În sectorul gazelor naturale avansează proiectul Neptun Deep, cu investiții estimate la aproximativ patru miliarde de euro, iar producția este așteptată să înceapă în 2027.

Un risc pentru economia românească îl reprezintă în continuare dependența de industria auto și de evoluția pieței europene.

Sectorul auto

Sectorul auto este responsabil pentru aproximativ 17% din exporturile de mărfuri ale României, ceea ce expune economia la încetinirea industriei auto europene și la intensificarea concurenței externe.

Banca Mondială avertizează, la nivel regional, că ritmul slab de creștere din Uniunea Europeană și competiția internațională afectează exporturile și activitatea industrială, în special lanțurile de producție din industria auto.

Inteligența artificială, o posibilă sursă de creștere

Raportul Băncii Mondiale acordă o atenție importantă inteligenței artificiale, considerată o posibilă soluție pentru compensarea declinului productivității și a presiunilor demografice.

Aproximativ unul din cinci angajați din Europa și Asia Centrală are un loc de muncă expus în mod semnificativ la AI, în special angajații tineri și cu un nivel ridicat de educație.

În schimb, mai puțin de una din zece firme utilizează în prezent AI, în principal pentru sarcini de bază.

Riscul – adoptarea insuficientă a AI

Banca Mondială consideră că regiunea dispune de avantaje importante pentru dezvoltarea AI, precum acoperirea aproape universală a rețelelor mobile, costuri energetice favorabile și un bazin consistent de specialiști tehnici.

Adoptarea este însă frânată de nivelul insuficient al competențelor educaționale și manageriale, de accesul limitat la capacitate de calcul și de lipsa unor sisteme de date integrate și interoperabile.

„Principalul risc pentru următorul deceniu este probabil adoptarea și adaptarea insuficientă la AI în regiune, nu adoptarea excesivă”, avertizează Banca Mondială.

Instituția recomandă extinderea accesului la capacitate de calcul la prețuri accesibile, dezvoltarea competențelor și atragerea unor fluxuri mai mari de capital privat pentru a permite tehnologiei să contribuie la creșterea productivității și la apariția unor noi produse, servicii și sectoare economice.