Banca Naţională a României emite o monedă aniversară cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la naşterea lui Constantin Tănase

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu 13 octombrie, o monedă din argint cu tema 145 de ani de la naşterea lui Constantin Tănase.

Moneda este din argint, are valoare nominală de 10 lei are diametru de 37 mm şi cântăreşte 31,103 g.

Aversul monedei prezintă o compoziţie reprezentând un teatru de vară semicircular, un pergament pe care se regăsesc versuri ale lui George Ranetti, inscripţia „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Constantin Tănase şi anii între care a trăit acesta „1880” şi „1945”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 145 de ani de la naşterea lui Constantin Tănase au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.