Băncile au acceptat în primele 6 luni spre negociere 420 cereri trimise de clienţi către CSALB

În acest an, există 340 de cazuri în care consumatorii au parcurs întregul proces de conciliere (depunere cerere, negociere, hotărâre finală – soluţie acceptată de ambele părţi), cu o treime mai multe decât în perioada similară din 2022. Alţi 290 de consumatori au ajuns la o înţelegere amiabilă direct cu băncile/IFN-urile, după ce au apelat la CSALB.

Faţă de anul trecut, creşterea acestor înţelegeri directe este de 20%.

„În urma negocierilor cu banca în cadrul CSALB majoritatea consumatorilor doresc să îşi diminueze rata lunară. După ce i se analizează situaţia financiară şi chiar se observă că acest consumator nu are resurse sau acestea i s-au diminuat, banca propune una sau două soluţii de rezolvare a problemei. Noi analizăm propunerile împreună cu consumatorul şi revenim către bancă în situaţia în care consumatorul nu poate plăti ratele, în ciuda concesiilor făcute de bancă. Sunt mai multe runde de negocieri pentru că trebuie să ţinem cont de ceea ce poate plăti consumatorul. Degeaba i-ar oferi banca mai multe soluţii dacă acesta nu poate efectiv să achite datoria. Trebuie găsit un echilibru”, spune Camelia Popa, conciliator CSALB, citat de Ziarul Financiar.

O altă problemă reclamată des de clienţii băncilor este nivelul comisioanelor.

„Existenţa unui simplu comision, nu îl face abuziv. Dreptul unei bănci de a aplica un comision este strict reglementat. Am avut anul acesta situaţii în care consumatorii s-au adresat CSALB cu privire la diverse comisioane şi am găsit împreună cu ei şi cu banca soluţii alternative, pentru că ei au înţeles că acele comisioane pe care le plăteau erau legale. Ce am putut să facem în cadrul negocierilor a fost să mai reducem din cuantumul acelor comisioane. Sau, în alte situaţii, a fost redusă marja de dobândă a băncii. Adică, un consumator a venit cu o problemă de comision, i s-a explicat, a înţeles, dar i-am găsit o soluţie alternativă care să satisfacă nevoia lui de diminuare a ratelor”, a explicat Mircea Stroe, conciliator CSALB.

În prima jumătate a anului, CSALB a înregistrat cel mai mare procent de negocieri încheiate cu împăcarea părţilor. Astfel, 95% dintre negocieri s-au încheiat cu acceptarea soluţiilor propuse de conciliatori şi doar în 18 cazuri părţile nu au ajuns la un acord şi nu au acceptat soluţia conciliatorilor.

În total, în perioada ianuarie-iunie, consumatorii au trimis aproape 1.600 de solicitări către CSALB, în creştere cu 17%, pe fondul dificultăţilor de plată cauzate de inflaţie şi de majorarea dobânzilor la credite, a precizat Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naţionale a României în cadrul CSALB.