Bătaie pe Fondul Proprietatea: Grupuri de business locale vânează activele rămase de 400 milioane de euro

După o perioadă de aparentă hibernare, Fondul Proprietatea (FP) a revenit în prim-planul pieței de capital, impulsionat de câteva evenimente majore : un program de răscumpărare cu premium de 65%, apropierea alegerii unui nou administrator și un portofoliu valoros rămas, de aproximativ 400 milioane de euro. Interesul pentru fond a crescut, chiar dacă este mai mic acum, deoarece păstrează participații în companii-cheie de infrastructură ale statului.

Fondul, listat la Bursa de Valori București din 2011, urmează să-și desemneze un nou administrator pentru următorii patru ani în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie 2025. Pe fondul unui acționariat fragmentat – 22.000 de acționari, majoritar de retail, mai multe grupuri financiare și investitori locali încearcă să-și asigure controlul asupra votului, potrivit unei analize a Ziarului Financiar.

Participații mari în companii de stat

Alegerea este cu atât mai importantă cu cât administratorul care va fi desemnat la finalul lunii septembrie va avea în responsabilitate un portofoliu format din participații valoroase în companii de infrastructură strategică ale statului, într-un fond listat la bursă, cu o capitalizare de 1,4 miliarde de lei.

Cea mai mare expunere este în Aeroporturi București, unde Fondul deține 20% din companie, participație evaluată la 1.063 miliarde de lei, reprezentând jumătate din activul total al FP. Urmează Porturile Maritime Constanța, cu o valoare estimată de 358 milioane de lei (circa 17% din activ), și Salrom (Societatea Națională a Sării), unde FP are 49% din acțiuni, participație evaluată la aproximativ 261 milioane de lei, adică peste 12% din activ.

Statul cere reluarea selecției pentru administrator

Joi dimineața, înainte de deschiderea bursei, Ministerul Finanțelor – deținător al 13% din voturi, a cerut reluarea procesului de selecție pentru administrator, printr-o procedură „simplificată, transparentă și eficientă“. A fost prima intervenție oficială a statului în acest proces, deschizând un nou front de negocieri între candidatul susținut de comitetul reprezentanților și investitorii care cer reluarea selecției.

Pe de o parte, se află Roca FP (parte din Impetum Group), care, alături de un administrator de active din Luxemburg, este favoritul comitetului reprezentanților. De cealaltă parte: o serie de investitori locali și instituționali care contestă modul în care s-a făcut selecția. În joc nu e doar un mandat de administrare, ci și accesul la un fond lichid, cu active strategice.

Fondul răscumpără acțiuni pentru a atrage voturi

În contextul acestor evenimente, acțiunile Fondului Proprietatea au crescut cu aproape 6% în ședința de joi, impulsionate inclusiv de anunțul noului program de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Concret, fondul intenționează să cumpere înapoi de la acționari un număr de acțiuni la un preț fix, cu 65% mai mare decât cel de pe bursă. Pe de o parte, programul oferă investitorilor o oportunitate rapidă de a-și încasa câștigurile, iar, pe de altă parte, reduce numărul total de acțiuni în circulație, ceea ce poate crește valoarea celor rămase.

Măsura este interpretată și ca o încercare de a atrage sprijinul acționarilor înaintea votului din AGA, o decizie care poate schimba cursul administrării unora dintre cele mai valoroase participații nelistate din România. Mandatul lui Templeton se încheie, iar comitetul reprezentanților –un organism de supraveghere al fondului – a propus un nou administrator: consorțiul Roca Investments (România) + administrator de fonduri din Luxemburg.

Potrivit ultimului raport al Fondului Proprietatea, datat din 5 august 2025, organismul de supraveghere mai are, în prezent, doar patru membri: Ilinca von Derenthall (președinte), Ciprian Lăduncă, Nicholas Paris și Marius-Alin Andrieș.

Justiție reparatorie transformată în capital bursier

Creat în 2005 pentru a compensa românii ale căror proprietăți nu puteau fi retrocedate, Fondul Proprietatea a fost, la origine, un instrument de justiție reparatorie, alimentat cu participații din cele mai importante companii de stat.

Cu un an înaintea listării, compania americană Franklin Templeton a fost desemnată administrator oficial al fondului, cu un mandat clar: lichidarea treptată a activelor și returnarea valorii către acționari. Au urmat vânzări succesive din OMV Petrom, Romgaz, Nuclearelectrica și, cel mai important, Hidroelectrica – unde FP deținea 20%.

Reconfigurare după listarea Hidroelectrica

Momentul culminant a fost în vara anului 2023, când Fondul Proprietatea a vândut întreaga participație de aproape 20% în Hidroelectrica, obținând 2 miliarde de euro în urma celui mai mare IPO din istoria bursei românești. Acțiunile au fost preluate de investitori instituționali și individuali, români și străini, în cadrul listării companiei pe Bursa de Valori București.

După vânzarea Hidroelectrica, mulți analiști credeau că FP va intra într-o fază de „disoluție” liniștită. Însă activele rămase, în special cele din infrastructură strategică, au reaprins interesul. Nu doar valoarea în sine e miza, ci cine va avea mandatul și influența să decidă cum se monetizează aceste participații: vânzare directă, listare sau păstrare pe termen lung?