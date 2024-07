BMW îşi va dubla până la finele anului numărul de angajaţi de la noul hub din Cluj Napoca

BMW Group şi-a extins reţeaua globală de centre IT şi software prin deschiderea unei noi locaţii în Cluj-Napoca, România, în cooperare cu grupul NTT DATA. Noua companie, BMW TechWorks România va deveni hub-ul proiectelor europene IT şi software şi va accelera transformarea digitală a companiei.

„Cu BMW TechWorks România, ne consolidăm amprenta în UE şi contribuim în mod semnificativ la experienţa digitală a clienţilor noştri", a declarat Alexander Buresch, CIO şi Senior Vice President al BMW Group IT.

NTT DATA este un partener de lungă durată al BMW Group şi contribuie la joint venture cu experienţa vastă în dezvoltarea agilă de software şi reţeaua din mediul IT din România.

„Colaborarea noastră cu BMW Group este o dovadă a respectului nostru reciproc şi a viziunii comune pentru viitorul industriei auto. Combinând punctele noastre forte, suntem pregătiţi să oferim soluţii inovatoare şi transformatoare de care vor beneficia clienţii noştri din întreaga lume", a declarat Chieri Kimura, EVP NTT DATA, CEO EMEAL.

„BMW TechWorks România este condusă de doi parteneri puternici, cu obiectivul de a deveni o referinţă pentru transformarea digitală a ecosistemului industrial al BMW Group", a declarat Maria Metz, CEO NTT DATA România.

“Joint venture-ul îşi va dubla numărul de angajaţi până la 250 de experţi până la sfârşitul anului. Pe termen lung, scopul este de a ajunge la peste o mie de angajaţi pentru a extinde constant expertiza globală în software a BMW Group. Direcţia dinamică de creştere se reflectă şi în obiective de afaceri ambiţioase: scopul este de a obţine o cifră de afaceri în zona a zeci de milioane de euro până la sfârşitul anului”, conform companiei.

"BMW TechWorks România se alătură unei reţele globale de centre IT care include deja locaţii în Germania, Africa de Sud, SUA, Portugalia şi China. Cluj-Napoca, cunoscut pentru ecosistemul său care susţine inovaţia, pentru antreprenoriat, start-up-urile şi densitatea mare de talente IT, oferă condiţii ideale pentru joint venture", a declarat Ralf Waltram, Vicepreşedinte BMW Group şi Şeful Global DevOps Hubs.

Noul hub IT dezvoltă componente centrale pentru proiecte IT, cu accent pe Europa: Connected Procurement: Lanţurile de aprovizionare şi sistemele de control extrem de complexe necesită sisteme IT conectate; Digital Shopfloor: IT de producţie modernă ca element central al BMW iFactory, programul de producţie inteligentă BMW Group; Model de vânzări directe: Dezvoltarea componentelor IT centrale pentru implementarea modelului de vânzări directe BMW şi MINI în Europa.