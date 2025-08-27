Bucureștenii se vor confrunta cu cele mai mari costuri de întreținere din ultimii 35 de ani – fost director RADET

Pragul de 1.000 de lei pentru întreținerea lunară va fi atins încă din noiembrie pentru apartamente de trei camere cu două-trei persoane, susține specialistul.

„Totul s-a scumpit deja – apa rece, energia electrică, gunoiul, plus TVA-ul. În aceste condiții, listele de întreținere vor consemna valori în jurul pragului de 1.000 de lei”, a declarat Opaina.

„E greu să-mi imaginez cât de cât cum va arăta tabloul general al situației la finele lui noiembrie sau la început de decembrie, dacă acum, la finele verii e atât de sumbru. Nu avem niciun indiciu care să ne ofere o brumă de speranță. Nu-mi amintesc să ne mai fi confruntat vreodată cu o situație la fel de grea”, declară acesta.

Expertul se arată pesimist și spune că românii vor fi nevoiți să „intre în hibernare”, închizând căldura și alte utilități pentru a face economii.

„Reacțiile omului vor fi să închidă tot ce se poate închide și să pună mai multe haine peste el”, a explicat acesta pentru bugetul.ro.

Opaina face distincția față de perioada comunistă: „Atunci era o raționalizare voită de către stat, acum va fi una naturală, dorită de consumator, de frica banilor pe care nu-i vom avea”.