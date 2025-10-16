Bulgarii se tem să nu ajungă ca România. Avertisment al unui economist despre deficit: Traiectorie care va duce la o catastrofă

Deficitul bugetar real al Bulgariei depășește, la acest moment, 8%, iar țara riscă să urmeze probleme economice asemănătoare cu România și Franța.

Președintele Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB), Vasil Velev, a vorbit despre acest aspect la emisiunea BNT.

„De câțiva ani, ne-am deplasat pe o traiectorie care va duce la o catastrofă. Acest an este crucial pentru noi să facem ajustări”, a declarat Velev.

A mai menționat, de asemenea, că industria bulgară a revenit la nivelurile de dinainte de 2021 și a acuzat politicile europene „profund defectuoase” pentru stagnarea economiei și lipsa investițiilor.

Fostul ministru al Afacerilor Sociale, Hristina Hristova, a spus că implementarea bugetului 2025 este o „problemă foarte mare”.

Ea a spus că acest lucru poate duce la datorii mari și poate face pregătirea bugetului pentru 2026 foarte dificilă din cauza unor „indicatori foarte slabi”.

Vasil Velev a avertizat că, dacă nu se ajustează cât de rapid cheltuielile bugetare, efectele pentru clasa politică vor fi mari.

El a spus că „vom ajunge inevitabil într-un scenariu românesc, francez, grecesc”, ceea ce ar putea duce la înghețarea sau reducerea salariilor și creșterea impozitelor.

Cu toate astea, Velev a spus că sistemul fiscal nu trebuie schimbat.

„Dacă există un sistem care funcționează bine în țara noastră, acesta este sistemul fiscal. Vă rugăm să nu atingeți sistemul fiscal, este în top 5 în Europa”, a declarat el.