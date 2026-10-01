Prima pagină » Economic » Bunurile de lux și amenajările de agrement, cumpărate de companii, în vizorul inspectorilor ANAF

Bunurile de lux și amenajările de agrement, cumpărate de companii, în vizorul inspectorilor ANAF

ANAF anunță verificări punctuale la companiile care au cumpărat bunuri de lux sau au făcut amenajări de agrement fără o legătură justificată cu activitatea economică. Inspectorii vor controla inclusiv dacă acestea sunt folosite în scop personal de patroni sau administratori.
Bunurile de lux și amenajările de agrement, cumpărate de companii, în vizorul inspectorilor ANAF
Foto: Facebook/Agenția Națională de Administrare Fiscală﻿
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 08:54, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că va verifica, în perioada următoare, companiile care au achiziționat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement ale căror costuri au fost suportate de societăți, dar care nu au o legătură justificată cu activitatea economică.

Inspectorii ANAF vor analiza modul în care sunt utilizate bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor și dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile sau în scop personal de către asociați, administratori ori persoane apropiate acestora.

O atenție specială va fi acordată construcțiilor și amenajărilor de agrement realizate de firme la reședințele asociaților sau administratorilor.

În astfel de situații, dacă bunurile nu servesc activității economice a companiei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, precizează ANAF.

Acțiunile de control au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, din fișierele standard de control fiscal D406 – SAF-T și din facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.

Inspectorii vor verifica dacă achizițiile sunt justificate de obiectul de activitate al companiei, dar și corectitudinea deducerii TVA și a cheltuielilor la calculul impozitului pe profit.

În verificări vor fi analizate inclusiv cheltuielile privind amortizarea, întreținerea, combustibilul și reparațiile, precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a bunurilor.

ANAF recomandă declarațiile rectificative

ANAF precizează că nu toate achizițiile de acest tip reprezintă automat un risc fiscal.

Companiile care desfășoară efectiv activități de investiții, turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Firmele care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente unor astfel de bunuri pot depune declarații rectificative înainte de începerea verificărilor.

ANAF precizează că declararea voluntară a situațiilor neconforme permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor fiscale stabilite în urma unui control.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
GSP.ro
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița Alexandru Munteanu a fost reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului impus Belarusului de către UE
Gandul
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
CSID
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
Promotor