Bunurile de lux și amenajările de agrement, cumpărate de companii, în vizorul inspectorilor ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că va verifica, în perioada următoare, companiile care au achiziționat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement ale căror costuri au fost suportate de societăți, dar care nu au o legătură justificată cu activitatea economică.

Inspectorii ANAF vor analiza modul în care sunt utilizate bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor și dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile sau în scop personal de către asociați, administratori ori persoane apropiate acestora.

O atenție specială va fi acordată construcțiilor și amenajărilor de agrement realizate de firme la reședințele asociaților sau administratorilor.

În astfel de situații, dacă bunurile nu servesc activității economice a companiei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, precizează ANAF.

Acțiunile de control au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, din fișierele standard de control fiscal D406 – SAF-T și din facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.

Inspectorii vor verifica dacă achizițiile sunt justificate de obiectul de activitate al companiei, dar și corectitudinea deducerii TVA și a cheltuielilor la calculul impozitului pe profit.

În verificări vor fi analizate inclusiv cheltuielile privind amortizarea, întreținerea, combustibilul și reparațiile, precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a bunurilor.

ANAF recomandă declarațiile rectificative

ANAF precizează că nu toate achizițiile de acest tip reprezintă automat un risc fiscal.

Companiile care desfășoară efectiv activități de investiții, turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Firmele care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente unor astfel de bunuri pot depune declarații rectificative înainte de începerea verificărilor.

ANAF precizează că declararea voluntară a situațiilor neconforme permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor fiscale stabilite în urma unui control.