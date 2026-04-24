Bursele europene deschid pe minus, pe măsură ce se risipesc speranțele de armistițiu SUA–Iran

Investitorii devin mai prudenți atunci când situația geopolitică este instabilă, iar acest lucru se vede rapid în evoluția piețelor.

Indicele pan-european Stoxx 600, care urmărește performanța celor mai importante companii din Europa, a coborât cu 0,6% față de ziua precedentă, la scurt timp după deschidere, anunță CNBC. La Londra, FTSE 100 a scăzut cu 0,3%, iar la Paris, CAC 40 a pierdut 0,4%. Bursa din Frankfurt, DAX, a avut o evoluție ușor pozitivă, în timp ce în Italia, FTSE MIB a scăzut cu 0,6%.

Conflictul SUA–Iran menține prudența pe piețe

Atenția investitorilor este concentrată pe conflictul din Orientul Mijlociu și pe șansele unui acord între Washington și Teheran. Joi, președintele american Donald Trump a evitat să ofere un termen pentru încheierea războiului.

Întrebat de jurnaliști despre un posibil acord, el a spus „nu vă grăbiți” și a precizat că nu va impune un calendar pentru negocieri.

În cursul nopții, presa a relatat că forțele americane au urcat la bordul unui petrolier suspectat că transportă țiței iranian și l-au percheziționat în Oceanul Indian, semn că tensiunile rămân ridicate.

Astfel de situații îi fac pe investitori mai prudenți, iar piețele reacționează negativ, pentru că nu se poate anticipa ușor ce va urma.

Petrolul crește ușor

În schimb, prețurile petrolului au urcat ușor vineri dimineață. Cotația internațională Brent crude – principalul reper pentru prețul petrolului la nivel global – a crescut cu 0,4%, până la aproximativ 105 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate – indicatorul folosit în special pe piața din SUA – s-a apropiat de 96 de dolari pe baril.

De regulă, conflictele din regiuni importante pentru producția de petrol duc la creșterea prețurilor, deoarece există riscul ca livrările să fie afectate.

Alte repere pentru piețe

Pe lângă situația geopolitică, investitorii urmăresc și rezultatele financiare ale unor companii mari europene, precum Eni, Orange, Volvo și Renault.

Tot vineri sunt așteptate și alte date economice importante: vânzările din retail în Marea Britanie, nivelul încrederii consumatorilor în Franța și indicatorul climatului de afaceri Ifo din Germania – un sondaj care arată cât de optimiste sunt companiile în legătură cu evoluția economiei.

Astfel de informații devin și mai importante în perioadele tensionate pentru că pot confirma sau contrazice temerile investitorilor.