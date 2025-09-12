Bursele europene în ușoară scădere, sectorul de sănătate trage în jos piața

Indicele pan-european STOXX 600 a coborât cu 0,2%, la 554,8 puncte, după ce urcase ușor la începutul ședinței, potrivit datelor Reuters de la ora 08:45 GMT.

Scăderea a fost condusă de sectorul de sănătate, cu un recul de 0,6%. Acțiunile gigantului farmaceutic elvețian Novartis au pierdut 2,6% după ce Goldman Sachs a retrogradat titlul, invocând competiția crescută din partea medicamentelor generice.

Și sectorul de lux a fost sub presiune, cu LVMH în scădere cu 0,5% și Richemont cu 1,6%, după ce UBS a plasat industria pe lista „celor mai puțin preferate” sectoare.

În pofida reculului de vineri, STOXX 600 se îndreaptă spre primul avans săptămânal din ultimele trei, impulsionat de datele privind piața muncii din SUA care au întărit așteptările pentru o reducere a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală săptămâna viitoare.

Investitorii urmăresc atent și decizia Fitch privind ratingul Franței

Aceasta urmează să fie anunțată în cursul zilei. Franța, aflată la al cincilea premier în mai puțin de doi ani, se confruntă cu tensiuni politice și planuri de cheltuieli publice ridicate, dar indicele francez CAC 40 este pe cale să încheie săptămâna cu un câștig de aproximativ 1,3%, peste media europeană.

Sectorul aerospațial și de apărare a crescut ușor, având cea mai bună performanță săptămânală din ultimele patru luni, cu un avans de 5,4%, alimentat de tensiuni geopolitice după ce Polonia a doborât o posibilă dronă rusească.

În Marea Britanie, acțiunile Ocado au scăzut cu 10% după ce partenerul american Kroger a anunțat o reevaluare a investițiilor în depozite automatizate.