Bursele europene scad din nou. SUA anchetează importurile din sectorul medical și industrial

Piețele bursiere din Europa au deschis pe roșu joi dimineață, după ce autoritățile americane au anunțat o nouă anchetă privind importurile de dispozitive medicale, roboți și utilaje industriale. Inițiativa vine din partea administrației Trump și stârnește îngrijorări că aceste produse ar putea deveni următoarea țintă a unor noi tarife vamale, potrivit CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600, care reflectă evoluția a 600 de companii importante din 17 țări europene, a scăzut cu 0,2% în jurul orei 8,45 la Londra, iar toate bursele mari din regiune au înregistrat pierderi.

Companiile medicale europene, printre cele mai afectate

Firmele din sectorul tehnologiei medicale au fost printre cele mai afectate de reacția negativă a pieței. Acțiunile Siemens Healthineers au scăzut cu 3,6%, în timp ce Philips a pierdut 2,6%.

Cea mai mare scădere din indicele Stoxx 600 a fost înregistrată de compania britanică Convatec, ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 5,4%.

Investitorii se tem că aceste companii vor fi afectate de eventuale taxe suplimentare impuse de SUA, în cazul în care ancheta duce la o nouă rundă de măsuri protecționiste: „Administrația Trump a deschis o anchetă privind securitatea națională legată de importurile de dispozitive medicale, robotică și utilaje industriale, ceea ce aduce îngrijorări că aceste produse ar putea fi următoarea țintă a regimului de tarife al Casei Albe”, spun analiștii.

Retailul, singurul sector pe plus

Doar sectorul de retail a oferit o rază de speranță. Indicele Stoxx Europe 600 Retail a crescut cu 1,2%, susținut de rezultatele bune raportate de H&M. Acțiunile gigantului suedez au urcat cu 10,5%, după ce câștigurile din trimestrul al treilea au depășit așteptările analiștilor.

Atenția se mută pe SUA și Elveția

În același timp, investitorii au fost atenți la cât de încrezători mai sunt oamenii din Franța și Germania în economie. În Germania, situația pare să se fi îmbunătățit puțin, dar specialiștii spun că că e prea devreme pentru optimism.

„Climatul de consum rămâne la un nivel extrem de scăzut. Situația geopolitică, grijile legate de locurile de muncă și temerile privind inflația împiedică o redresare reală în acest moment”, a explicat Rolf Bürkl, specialist al Institutului pentru Decizii de Piață din Nürnberg.

Urmează câteva momente importante pentru piețe: investitorii așteaptă date noi despre locurile de muncă din SUA și o decizie de politică monetară din partea Băncii Naționale a Elveției, după ce Elveția a fost recent afectată de tarife de 39% impuse de administrația americană asupra exporturilor.