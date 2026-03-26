Case construite în fabrică: soluția pentru criza locuințelor din Europa?

Construcția modulară presupune realizarea componentelor unei clădiri în unități prefabricate, care sunt ulterior transportate și montate la fața locului. Această metodă permite reducerea semnificativă a timpului de construcție, uneori chiar la jumătate față de metodele tradiționale, și oferă o mai bună predictibilitate a costurilor. Într-un context în care marile orașe europene se confruntă cu deficit de locuințe accesibile, viteza de execuție devine un avantaj major, arată Euronews.

Costuri mai mici și eficiență crescută

Un alt argument în favoarea construcțiilor modulare este eficiența economică. Producția în serie reduce costurile materialelor și ale forței de muncă, iar pierderile sunt mai mici comparativ cu șantierele clasice. De asemenea, aceste locuințe sunt adesea proiectate cu standarde ridicate de eficiență energetică. Se contribuie astfel la reducerea consumului și a costurilor pentru locatari.

În ciuda avantajelor, construcția modulară nu este încă răspândită pe scară largă în Europa. Printre principalele obstacole se numără reglementările diferite de la o țară la alta, reticența autorităților locale și percepția publică, uneori asociată cu locuințe de calitate inferioară. De asemenea, investițiile inițiale în infrastructura industrială necesară sunt considerabile.

O posibilă direcție pentru viitorul urban?

Specialiștii în domeniu consideră că, deși nu este o soluție universală, construcția modulară ar putea juca un rol important în reducerea deficitului de locuințe. Metoda poate fi eficientă mai ales în marile aglomerări urbane. Pe măsură ce presiunea asupra pieței imobiliare crește, iar nevoia de locuințe accesibile devine tot mai urgentă, soluțiile rapide și scalabile precum cele modulare ar putea deveni o componentă esențială a strategiilor urbane din Europa.