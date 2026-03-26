„Sport, Natură și Economia Evadării Urbane”, dezbatere organizată de G4Media, de la ora 10:00

Cum transformăm această energie socială într-o strategie coerentă de dezvoltare urbană și regională?

Obiectivele dezbaterii

Identificarea soluțiilor prin care evenimentele sportive de masă pot deveni:

catalizatori pentru infrastructură urbană prietenoasă cu oamenii

instrumente de branding și poziționare a orașelor

generatoare de turism sustenabil și economie locală

modele de colaborare eficientă între organizatori, autorități și mediul privat

Infrastructură – Catalizatori pentru o infrastructură urbană modernă, prietenoasă cu oamenii.

Branding – Instrumente de poziționare strategică și branding pentru orașele României.

Sustenabilitate – Generatoare de turism sustenabil și noi modele de colaborare public-privat.

Piloni de discuție

Orașul ca teren de sport

Cum pot maratoanele justifica investiții în piste de alergare, parcuri, mobilitate alternativă și spații publice mai prietenoase?

Economia alergării

Ce impact real au marile competiții precum Maratonul București, Maratonul Internațional Cluj sau Brașov Running Festival asupra industriei HoReCa, turismului și economiei locale?

Din asfalt în natură

Cum legăm cursele urbane de trasee și competiții outdoor, fără a crea presiune excesivă asupra zonelor naturale? Poate sportul de masă deveni un vector pentru turism sustenabil?

Standarde & profesionalizare

Ce înseamnă organizare la nivel european? Siguranță, certificări, infrastructură medicală, experiență pentru participanți.

Poate un maraton deveni marcă identitară?

Sportul ca politică publică

Cum integrăm sportul de masă în strategiile de sănătate publică și dezvoltare urbană?

Sănătate prin mișcare : reducere costuri medicale

: reducere costuri medicale Calitatea vieții urbane : indicatori de fericire

: indicatori de fericire Colaborare inter-ministerială: Sport & Mediu

Cui ne adresăm

Comunități Outdoor : Lideri/organizatori de competiții trail, alergare montană și ciclism, comunități de alergători

: Lideri/organizatori de competiții trail, alergare montană și ciclism, comunități de alergători Administrație Publică : Primari, urbaniști și experți în politici de sănătate publică

: Primari, urbaniști și experți în politici de sănătate publică Business & Sustenabilitate : Companii care susțin sustenabilitatea și sportul urban (CSR)

: Companii care susțin sustenabilitatea și sportul urban (CSR) Sector HoReCa: Operatori economici interesați de turismul sportiv sustenabil

Invitați la dezbatere

Moderator: Ioana Câmpean – redactor-șef G4Media