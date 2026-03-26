Prima pagină » Știrile zilei » „Sport, Natură și Economia Evadării Urbane”, dezbatere organizată de G4Media, de la ora 10:00

„Sport, Natură și Economia Evadării Urbane”, dezbatere organizată de G4Media, de la ora 10:00

G4Media deschide seria dezbaterilor G4Debate. Pe 26 martie, de la ora 10.00, discutăm despre regenerare urbană, turism sustenabil și impact social prin sportul de masă, în cadrul dezbaterii „Sport, Natură și Economia Evadării Urbane”.
„Sport, Natură și Economia Evadării Urbane”, dezbatere organizată de G4Media, de la ora 10:00
Departamentul Economic
26 mart. 2026, 09:12, Social
  • Sporturile de masă – în special maratoanele și cursele urbane – nu mai sunt simple evenimente sportive.
  • Ele devin instrumente de regenerare urbană, motoare economice locale și punți între oraș și natură. În același timp, tot mai mulți locuitori ai marilor orașe caută evadarea în aer liber: competiții trail, alergare montană, ciclism, drumeții.
  • Această mișcare generează oportunități economice, dar și presiune pe infrastructură și pe mediul natural.

Cum transformăm această energie socială într-o strategie coerentă de dezvoltare urbană și regională?

Obiectivele dezbaterii

Identificarea soluțiilor prin care evenimentele sportive de masă pot deveni:

  • catalizatori pentru infrastructură urbană prietenoasă cu oamenii
  • instrumente de branding și poziționare a orașelor
  • generatoare de turism sustenabil și economie locală
  • modele de colaborare eficientă între organizatori, autorități și mediul privat

Infrastructură – Catalizatori pentru o infrastructură urbană modernă, prietenoasă cu oamenii.
Branding – Instrumente de poziționare strategică și branding pentru orașele României.
Sustenabilitate – Generatoare de turism sustenabil și noi modele de colaborare public-privat.

Piloni de discuție

Orașul ca teren de sport

Cum pot maratoanele justifica investiții în piste de alergare, parcuri, mobilitate alternativă și spații publice mai prietenoase?

Economia alergării

Ce impact real au marile competiții precum Maratonul București, Maratonul Internațional Cluj sau Brașov Running Festival asupra industriei HoReCa, turismului și economiei locale?

Din asfalt în natură

Cum legăm cursele urbane de trasee și competiții outdoor, fără a crea presiune excesivă asupra zonelor naturale? Poate sportul de masă deveni un vector pentru turism sustenabil?

Standarde & profesionalizare

Ce înseamnă organizare la nivel european? Siguranță, certificări, infrastructură medicală, experiență pentru participanți.
Poate un maraton deveni marcă identitară?

Sportul ca politică publică

Cum integrăm sportul de masă în strategiile de sănătate publică și dezvoltare urbană?

  • Sănătate prin mișcare: reducere costuri medicale
  • Calitatea vieții urbane: indicatori de fericire
  • Colaborare inter-ministerială: Sport & Mediu

Cui ne adresăm

  • Comunități Outdoor: Lideri/organizatori de competiții trail, alergare montană și ciclism, comunități de alergători
  • Administrație Publică: Primari, urbaniști și experți în politici de sănătate publică
  • Business & Sustenabilitate: Companii care susțin sustenabilitatea și sportul urban (CSR)
  • Sector HoReCa: Operatori economici interesați de turismul sportiv sustenabil

Invitați la dezbatere

ModeratorIoana Câmpean – redactor-șef G4Media

  • Radu Restivan – Fondator comunitate 321.sport, alergător amator
  • Laurențiu Mihai – Inițiatorul conceptului RunInBucharest
  • Daniel Santa – Organizator Brașov Running Festival
  • Roxana Lupu – Fondator Plogging pentru Romania, organizator competiții Maratonul Sării si Zăvoi Trail Comana
  • Gabi Solomon – Yolo Events / Organizator competiții
  • Daniel Sărdan – Organizator Prima Evadare / Nomad Multisport
  • Radu Tănase – Director Executiv HORA
  • Cosmin Gabriel Tabără Amânar – Vicepreședinte Agenția Națională pentru Sport
  • Andrei Mihail – Antropolog specializat pe subiectul infrastructurii sportului de masă.

