Cât are de plătit România companiei Pfizer după aplicarea dobânzilor și penalităților

Joi are loc o întâlnire la Ministerul Finanțelor, la care participă o echipa de experti și de avocați, pentru a se încerca găsirea unei soluții, a spus Alexandru Rogobete, întrebat, la Digi24, dacă va fi cotestată decizia instanței în cazul Pfizer.

Ministrul Sănătății a anunțat că a fost primită joi suma finală în urma calculelor dobânzilor: „Suma finală, cu tot cu dobânzi și penalități, se ridică la 3.395.000 de lei. După aplicarea dobândilor și penalităților. Deci în plus aproape 400.000.000 de lei”.

Robogete a spus că indiferent dacă este contestată sau nu, România va trebui să plătească această sumă: „Suma va fi blocată într-un cont tranzitoriu. Suma poate fi recuperată, sigur, dacă se acceptă contestașia României. Dar având caracter cu titlul executoriu, suma va trebui plătită oricum.

Alexandru Rogobete susține că Ministerul Sănătății nu are această sumă prevăzută în bugetul pe anul 2026. Întrebat ce termen are România, ministrul a spus că încă nu au fost înaintate termenele de către Casa de Avocatură și de către instanță.