Cât are de plătit România companiei Pfizer după aplicarea dobânzilor și penalităților

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost stabilită suma finală pe care România o are de plătit după ce a pierdut în primă instanță procesul cu compania Pfizer.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
02 apr. 2026, 15:42

Joi are loc o întâlnire la Ministerul Finanțelor, la care participă o echipa de experti și de avocați, pentru a se încerca găsirea unei soluții, a spus Alexandru Rogobete, întrebat, la Digi24, dacă va fi cotestată decizia instanței în cazul Pfizer.

Ministrul Sănătății a anunțat că a fost primită joi suma finală în urma calculelor dobânzilor: „Suma finală, cu tot cu dobânzi și penalități, se ridică la 3.395.000 de lei. După aplicarea dobândilor și penalităților. Deci în plus aproape 400.000.000 de lei”.

Robogete a spus că indiferent dacă este contestată sau nu, România va trebui să plătească această sumă: „Suma va fi blocată într-un cont tranzitoriu. Suma poate fi recuperată, sigur, dacă se acceptă contestașia României. Dar având caracter cu titlul executoriu, suma va trebui plătită oricum.

Alexandru Rogobete susține că Ministerul Sănătății nu are această sumă prevăzută în bugetul pe anul 2026. Întrebat ce termen are România, ministrul a spus că încă nu au fost înaintate termenele de către Casa de Avocatură și de către instanță.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

