BNR: Dobânzile la creditele în lei rămân stabile. Statul se împrumută din nou

Dobânzile la creditele în lei au rămas la același nivel, în jur de 6%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României.
sursa foto: pixabay
Maria Miron
22 apr. 2026, 12:01, Economic

ROBOR la 3 luni – utilizat la calculul dobânzilor pentru creditele în lei acordate înainte de luna mai 2019 – a fost cotat miercuri la 5,87%, același ca în ziua precedentă. Și valorile pentru 6 luni și 12 luni au rămas neschimbate, la 5,94%, respectiv 6,00%.

Indicatorul este calculat zilnic, pe baza dobânzilor la care băncile se împrumută între ele. Chiar dacă se actualizează în fiecare zi lucrătoare, nivelul lui poate rămâne identic atunci când nu apar mișcări semnificative în piață.

Datele arată că, deocamdată, nu există variații ale dobânzilor, în pofida tensiunilor politice din ultimele zile.

Indicele folosit la creditele mai noi rămâne sub ROBOR

Pentru creditele acordate după luna mai 2019 se folosește un alt indicator – IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Pentru trimestrul al patrulea din 2025, acesta este de 5,58%, ușor sub nivelul ROBOR.

IRCC este calculat diferit, pe baza tranzacțiilor efective din piață, și este actualizat o dată la trei luni, motiv pentru care reacționează mai lent la schimbările din economie.

Dobânda-cheie a BNR, neschimbată

Dobânda de politică monetară, stabilită de banca centrală și care influențează costul general al banilor în economie, inclusiv dobânzile la credite și depozite, este de 6,50% și nu a mai fost modificată din august 2024.

De asemenea, dobânda la care băncile se pot împrumuta de la BNR este de 7,50%, iar cea pentru depozitele plasate la banca centrală este de 5,50%.

Statul se împrumută din nou de la bănci și investitori

Tot miercuri, Ministerul Finanțelor a împrumutat 760 de milioane de lei de la bănci și investitori, prin două emisiuni de obligațiuni. Banii urmează să fie returnați de statul român până la 28 aprilie 2027 și 31 iulie 2034.

Potrivit Băncii Naționale a României, din suma totală, 460 de milioane de lei au fost împrumutate la o dobândă de 6,34%, iar 300 de milioane de lei la 7,16%.

