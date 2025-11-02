Cât va fi pensia unui român cu 40 de ani vechime şi un salariu de 5.000 de lei brut

Pensia unui român care a avut un salariu mediu brut lunar de 5.000 de lei şi o vechime de 40 de ani va fi de circa 2.494,8 lei pe lună, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul a pensiei publice.

Calculul se face prin înmulţirea numărului total de puncte acumulate de-a lungul carierei cu valoarea punctului de referinţă (VPR), stabilită la 81 de lei.

Pentru un salariu de 5.000 de lei, raportat la un salariu mediu brut pe economie de 6.500 de lei, rezultă 0,77 puncte de pensie pe an.

Conform Gândul, în 40 de ani de activitate, persoana acumulează 30,8 puncte de pensie, ceea ce înseamnă o pensie lunară de aproximativ 2.495 de lei.

Pensia poate varia în funcţie de eventuale creşteri ale valorii punctului de referinţă, de perioadele necontributive recunoscute şi de bonusurile acordate pentru vechime.

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, persoana trebuie să îndeplinească două condiţii: vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei) şi stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

Cei care au contribuit mai puţin de 15 ani nu pot obţine pensia standard, însă pot primi indemnizaţia socială pentru pensionari, dacă îndeplinesc criteriile legale.