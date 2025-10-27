Câți români au reușit să iasă din insolvența personală și care este procedura care trebuie respectată. Informațiile direcției de specialitate de sub umbrela ANPC

În cei aproape opt ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și până pe 10 septembrie, au fost 641 de cereri înregistrate din partea românilor care au simțit că nu reușesc să facă față datoriilor la nivelul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice a ANPC, potrivit răspunsului transmis de oficialii ANPC pentru Mediafax.

„Precizăm că au fost depuse de către debitori cereri de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare pentru datorii sub pragul minim prevăzut de lege, de 15 salarii minime brute pe economie, și a fost înregistrat inclusiv un caz în care a fost solicitată deschiderea procedurii de insolvență pentru datorii de aproximativ 2.400.000 lei”, au prezicat oficialii ANPC.

Unul dintre cazurile recent apărute în spațiul public care au demarat procedura legală este o verișoară a latifundiarului Gigi Becali, Tudora Chiacu, potrivit unui articol exclusiv publicat de Cancan. Tudora Chiacu a cerut ajutorul statului și a obținut, în primă instanță, insolvența personală după ce s-a înglodat în datorii și nu a mai putut face față plăților. Judecătoria Buftea i-a admis recent cererea de insolvență pe persoană fizică și a dispus prelungirea suspendării provizorii a executărilor până la aprobarea planului de rambursare a datoriilor.

Prevederile legale

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, după ce proiectul de act normativ fusese avizat favorabil de Guvern în octombrie 2014, trecuse de votul Parlamentului și a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în iunie 2015.

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori, conform ghidului elaborat de oficialii ANPC .

Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active. Aceasta este de 15 salarii minime pe economie.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei lunar, ceea ce înseamnă că pragul în prezent este de 60.750 de lei.

În funcție de situația personală, debitorii pot accesa trei tipuri de proceduri ale insolvenței:

procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor – Durata de executare a planului este de maximum 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor iar debitorul şi creditorii săi pot prevedea în plan şi posibilitatea prelungirii executării cu cel mult 12 luni, în condiţiile stabilite în plan. Planul, însoţit de o evaluare, elaborată de comisia de insolvenţă, cu privire la fezabilitatea acestuia, se notifică creditorilor cunoscuţi.

procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;

procedura simplificată.

Câte dosare s-au închis

Potrivit răspunsului ANPC pentru Mediafax, de la intrarea în vigoare a legii și până în prezent au fost finalizate șapte proceduri de insolvență pe bază de plan de rambursare prin îndeplinirea integrală a planurilor de către debitori și dintre aceștia 1 debitor s-a eliberat de datoriile reziduale prin sentință judecătorească definitivă.

Județul Data depunerii cererii Data deciziei de deschidere procedurii administrative Data deciziei de finalizare a procedurii Data eliberării de datorii reziduale prin hotărâre a instanței Obs./ suma radiată de instanță Arad 13.08.2018 16.07.2019 04.09.2024 12.11.2024 30.000 lei Arad 22.11.2018 27.04.2020 19.06.2025 – Prin planul de rambursare a achitat integral Galați 26.10.2018 10.07.2019 04.09.2024 – Prin planul de rambursare a achitat integral Hunedoara 19.08.2019 08.04.2021 20.12.2022 – Prin planul de rambursare a achitat integral Bihor 21.01.2020 23.06.2020 03.12.2024 – Prin planul de rambursare a achitat integral Hunedoara 04.07.2023 24.05.2024 11.07.2024 – Prin planul de rambursare a achitat integral Bihor 09.05.2024 – 13.03.2025 – A achitat toată datoria dupa emiterea deciziei de admitere in principiu (nu a mai fost emisă decizie de deschidere)

ANPC precizează că au fost înregistrate și patru dosare închise din culpa debitorilor care nu au efectuat plățile conform planurilor aprobate de către creditori.

Judetul Data depunerii cererii Data deciziei de deschidere procedurii administrative Data deciziei de finalizare a procedurii Obs. Iași 23.05.2019 22.07.2021 27.04.2023 Nu a respectat planul si procedura a fost închisă. Caras Severin 27.08.2020 27.01.2022 29.02.2024 Nu a respectat planul si procedura a fost închisă Caras Severin 27.08.2020 27.01.2022 08.10.2024 Nu a respectat planul si procedura a fost închisă București 07.01.2022 15.03.2023 20.06.2024 Debitorul a decedat la 06.03.2024. Nu a fost deschisă procedura succesorală și nu există informații despre eventuali succesibili

Potrivit ANPC, în cadrul procedurii simplificate de insolvență a fost înregistrat un singur dosar, la Bistrița-Năsăud, care a fost finalizat și referitor la care debitorul a fost eliberat de datoriile sale prin sentință judecătorească definitivă. Suma totală datorată și radiată a avut o valoare de 17.446,16 lei.

„În ceea ce privește procedura judiciară de insolvență precizăm că nu dispunem de informații din partea instanțelor de judecată, însă pe baza publicațiilor din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, secțiunea persoane fizice, vă putem indica că până în prezent a fost aprobată deschiderea procedurii pentru 28 de debitori”, a transmis ANPC.

În prezent în evidențele Direcției de Insolvență au fost înregistrați trei debitori care se găsesc în perioada de supraveghere postprocedură de insolvență și care sunt monitorizați în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea 151/2015, au conchis reprezentanții ANPC în răspunsul pentru Mediafax.