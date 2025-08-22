Cazul unei foste judecătoare de la Înalta Curte arată câți bani pot încasa din Pilonul II românii care câștigă în instanță salarii restante. Care este REGULA fondurilor de pensii

Un litigiu aflat pe rolul Tribunalului București scoate la lumină o situație inedită în gestionarea conturilor de pensie obligatorie administrată privat. Este vorba de sumele cuvenite din fondurile de Pilon II contribuabililor care au ieșit la pensie, dar au câștigat ulterior în instanță salarii restante.
Cazul judecătoarei de la instanța supremă este unul care are potențial de replicare, dat fiind numărul celor care revendică drepturi de la foștii angajatori. O statistică a tuturor celor care au inițiat și/sau câștigat litigii în ultimii ani este aproape imposibil de obținut.
Potrivit unei investigații Europa Liberă, între 2010 și 2022, statul a plătit în jur de 4,5 miliarde de lei pentru diferențele salariale ale magistraților. Alocări din fondul de rezervă pentru plata drepturilor salariale curente și restante, în 2024, au fost în total de 2,1 miliarde de lei, din care cel puțin 1,5 miliarde de lei au mers către diferențe salariale restante și dobânzi.
Dat fiind că articolul se axează pe procedură și nu pe cazul unei persoane, MEDIAFAX a decis păstrarea anonimatului judecătoarei de la care a pornit analiza.
La începutul anului 2024, judecătoarea în cauză, eliberată din funcție prin pensionare în decembrie 2022, a solicitat în instanță să primească o serie de drepturi și contribuții, atât de la fostul angajator, ÎCCJ, cât și de la administratorii fondului de pensii unde avusese contul de Pilon II sau de la Casa Națională de Pensii.
În cazul ÎCCJ a cerut:
În cazul administratorului fondului de pensii, a cerut:
În subsidiar, ea a cerut, în cazul în care nu se va dispune admiterea cererilor formulate împotriva administratorului de fond de pensii, a solicitat:
Fosta judecătoare a înregistrat cazul la Secția Conficte de Muncă și Asigurări Sociale a Tribunalului Bucureşti, dar completul a decis, în septembrie 2024 să admite excepţia necompetenţei materiale procesuale cu privire la capetele de cerere formulate în contradictoriu cu administratorii fondului de pensii și CNPP şi a dispus declinarea cauzei în favoarea Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti, fără cale de atac.
Cererea a fost disjunsă în cazul fostului angajator, unde a lucrat timp de 28 de ani, ajunsă în pronunțare în februarie 2025.
Potrivit documentelor instanței, prin notele scrise depuse în ianuarie 2025, ICCJ a arătat că și-a îndeplinit obligațiile privind achitarea către Bugetul de stat a contribuţiilor aferente sumelor plătite cu titlu de diferențe salariale obținute prin hotărâri judecătoreşti.
Astfel, în decembrie 2023, reclamantei i-au fost achitate următoarele drepturi salariale:
Instanța a reținut că fostul angajator a făcut dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale aferentă titlurilor indicate de reclamantă, astfel că solicitarea privind obligația de a face (virare contribuții de asigurări sociale împreună cu dobânzile şi penalitățile de întârziere aferente) este nefondată și a fost respinsă.
„Nu în ultimul rând, acest capăt de cerere are un caracter nefondat, având în vedere că reclamanta nu era îndreptățită la primirea directă a unei sume de bani cu titlu de contribuții de asigurări sociale şi chiar în situația în care s-ar fi dovedit că angajatorul nu a achitat contribuția de asigurări sociale, reclamanta nu putea pretinde plata unor despăgubiri (dobânzi sau actualizări), contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajator fiind virate ulterior de CNPP (instituția de evidentă – art.2 pct.21, art.43/1 şi art.44 din Legea nr.411/2004) unei entități terțe – administratorul fondului de pensii, care la rândul său eliberează în condițiile legii sumele cuvenite, persoanei îndreptățite. Având vedere aceste argumente, tribunalul va respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată”, a decis instanța.
Hotărârea a fost pronunțată în februarie 2025 și nu a fost atacată.
Contactat de MEDIAFAX, Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a explicat ce sumă le revine contribuabililor care încasează drepturi restante.
„Plătim sumele care ne vin ca și contribuții de la Casă Națională de Pensii. Plățile sunt făcute conform Codului Fiscal în vigoare la dată plății”, a declarat Radu Crăciun, președintele APAPR, la solicitarea MEDIAFAX.
În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.
Cei mai mulți beneficiari de plăți din Pilonul 2 au fost cei pensionați pentru limită de vârstă (65%), iar plata unică a fost modalitatea preferată de a primi banii (74%), în perioada 2008 – 2024, potrivit datelor oficiale ale Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cei responsabili de gestionarea și creșterea contribuțiilor virate de contribuabili.
În luna august 2025 a fost depășit pragul psihologic de 1 miliard de euro la nivelul plăților deja efectuate către beneficiarii din Pilonul 2 și 3 de pensii private, astfel:
Potrivit celor mai recente date anuale publicate de APAPR, la 17 ani de existență a Pilonului 2 de pensii private, 238.000 de români şi-au primit deja banii, valoarea toală a plăților către beneficiari (contribuabili sau moștenitori) fiind de 3,8 miliarde de lei.
Potrivit datelor APAPR, pe parcursul celor 17 ani de funcționare, fondurile din Pilonul 2 au încasat contribuții brute în valoare de 118,6 miliarde de lei.
Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 51,4 miliarde de lei (10,1 miliarde de euro) în cei 17 ani de funcționare efectivă, împliniți în cursul lunii mai 2025, potrivit calculelor APAPR.
Valoarea medie a unui cont personal din Pilonul 2 de pensii a ajuns în prezent la 20.000 de lei, cifră care s-a dublat în ultimii 4 ani și jumătate. În același timp, un român cu salariul mediu care a contribuit continuu de la înființarea Pilonului 2 și până în prezent are în cont aproximativ 47.000 de lei.