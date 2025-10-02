Ce costă mai mult pentru investitori în România: corupția sau instabilitatea legislativă? Răspunsul vine din raportul SUA

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat de presă în urma publicării Raportului Departamentului de Stat al SUA privind climatul pentru investiţii comerciale pentru anul 2024. În raport au fost făcute mai multe referiri la sistemul de justiţie românesc, acestea fiind pozitive.

„Consiliul remarcă faptul că Departamentul de Stat priveşte sistemul de justiţie românesc ca fiind, potrivit Constituţiei, independent faţă de Executiv, şi competent procedural, corect şi de încredere”, se arată în comunicatul CSM.

Raportul scoate în evidenţă, printre problemele legislative, politice şi administrative legate de mediul investiţional, şi câteva probleme care continuă să preocupe atât Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi sistemul de justiţie

Potrivit CSM, în privinţa percepţiei asupra corupţiei, raportul Departamentului de Stat trimite la măsurătorile făcute în Eurobarometru şi arată că această problemă se află pe ultimul loc în clasamentul problemelor invocate de investitori (71%), după problema legislaţiei şi politicilor publice instabile (93%), a nivelului taxelor (85%) şi a birocraţiei administrative (82%).

„Consiliul remarcă faptul că, potrivit măsurătorilor Eurobarometru, percepţia fenomenului corupţiei în anul 2024 era de 71% şi plasa România pe locul 15 din cele 27 de state membre, în grupul ţărilor cu percepţie de corupţie medie (51%-75%), în media europeană (71%)”, precizează CSM.

Procente mai înalte de percepţie a corupţiei se regăsesc în Grecia (98%), Portugalia (96%), Malta (95%), Slovenia (95%), Croaţia (92%), Cipru (91%), Spania (90%),Ungaria (88%).

De asemenea, potrivit Eurobarometru pentru anul 2025 procentul de percepţie a corupţiei în România a scăzut la 70%, sub media europeană (73%), păstrând România pe locul 15 din cele 27 de state membre.