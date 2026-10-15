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Cea mai mare țară din lume interzice tranzacțiile cu criptomonede

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi interzise în Rusia, cea mai mare țară din lume. Măsura care vizează persoanele fizice se va aplica de anul viitor.
Cea mai mare țară din lume interzice tranzacțiile cu criptomonede
Criptomonede, inclusiv Tether (USDT)/sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
15 oct. 2026, 11:31, Economic
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În Rusia, va fi interzisă tranzacționarea criptomonedelor. Potrivit NEXTA, începând cu 1 iulie 2027, în Federația Rusă vor fi interzise tranzacțiile directe cu criptomonede între persoane fizice. Informația a fost comunicată de Banca Centrală.

De asemenea, Banca Centrală a interzis transferul de criptomonede către propriile portofele „reci”, care permit stocarea activelor fără intermediari.

Scopul noilor reguli

Principalul obiectiv al noilor reguli este de a plasa piața criptomonedelor sub controlul statului. Presiunea sancțiunilor economice occidentale a forțat Moscova să transforme activele digitale într-un instrument vital pentru supraviețuirea financiară și finanțarea comerțului internațional.

Rusia folosește frecvent criptomonedele în comerțul extern pentru a deconta importurile și exporturile, ocolind rețeaua bancară globală SWIFT.

Rețelele crypto folosite de Moscova au devenit ținte majore pentru Occident. Recent, Regatul Unit a impus sancțiuni dure împotriva burselor de criptomonede și platformelor de plăți conectate la rețeaua rusească A7.

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