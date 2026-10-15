Cea mai mare țară din lume interzice tranzacțiile cu criptomonede

În Rusia, va fi interzisă tranzacționarea criptomonedelor. Potrivit NEXTA, începând cu 1 iulie 2027, în Federația Rusă vor fi interzise tranzacțiile directe cu criptomonede între persoane fizice. Informația a fost comunicată de Banca Centrală.

De asemenea, Banca Centrală a interzis transferul de criptomonede către propriile portofele „reci”, care permit stocarea activelor fără intermediari.

Scopul noilor reguli

Principalul obiectiv al noilor reguli este de a plasa piața criptomonedelor sub controlul statului. Presiunea sancțiunilor economice occidentale a forțat Moscova să transforme activele digitale într-un instrument vital pentru supraviețuirea financiară și finanțarea comerțului internațional.

Rusia folosește frecvent criptomonedele în comerțul extern pentru a deconta importurile și exporturile, ocolind rețeaua bancară globală SWIFT.

Rețelele crypto folosite de Moscova au devenit ținte majore pentru Occident. Recent, Regatul Unit a impus sancțiuni dure împotriva burselor de criptomonede și platformelor de plăți conectate la rețeaua rusească A7.