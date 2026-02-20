Cele mai vândute medicamente din România

Față de aceeași perioadă din 2024, Nurofen a înregistrat un recul de aproape 15%, potrivit cercetării. O cutie de Nurofen Răceală și Gripă (24 comprimate) se apropie de 40 de lei, nivel descris ca dublu față de acum zece ani, scrie ZF.

Pe locul al doilea în clasamentul vânzărilor se află brandul românesc Aspenter, produs de Terapia, care a depășit 5% cotă de piață în T4 2025, după un avans de 26% față de T4 2024. Produsul este utilizat în special de pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, cele mai frecvente la nivel național; potrivit Eurostat, unu din patru români suferă de o boală cardiovasculară, iar jumătate din decese sunt asociate acestor afecțiuni.

În „coșul” celor mai vândute OTC-uri din sezonul rece (T4 2025, după valoare) intră și: Parasinus (Haleon, fost GSK), Antinevralgic (Zentiva), Essentiale și No Spa (Opella, fosta Sanofi), Fervex (UPSA), Theraflu (Haleon), Magnerot și Lagosa (Wörwag Pharma), Tantum Verde (Angelini), Strepsils (Reckitt Benckiser), Coldrex (Perrigo), Enterol (Biocodex) și ACC (Sandoz).

Piața totală de OTC-uri este estimată la circa 900 mil. euro pe an și a crescut în ultimii ani, inclusiv pe fondul faptului că, spre deosebire de medicamentele pe rețetă, nu există prețuri impuse, iar producătorii au mai multă flexibilitate comercială. În T4 2025, primele 10 OTC-uri au cumulat peste 30% din vânzările totale ale segmentului, într-o piață în care competiția se duce tot mai mult și la nivelul bugetelor de marketing, inclusiv în publicitatea TV și mai nou cea din online.