Cheltuielile unei gospodării din România au crescut cu 11% în ultimul trimestru din 2025

În trimestrul IV al anului 2025, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.863 lei lunar pe o gospodărie, ceea ce înseamnă 3.566 lei pe o persoană, în scădere cu 0,2% faţă de trimestrul anterior.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.466 lei lunar pe o gospodărie și au format 68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.877 lei lunar peo gospodărie, cât şi veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie.

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost de 10.785 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4511 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Ponderea veniturilor

Din punct de vedere al structurii veniturilor, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 74,2%, mai mare cu 14,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,4%, mai mare cu 2,6 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,5% în mediul rural, de 3,0 ori mai mare față de cea din

mediul urban.

Cheltuieli mai mari

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul IV din 2025, de 7.594 lei pe o gospodărie, adică 3.056 lei pe o persoană, mai mici cu 0,8% față de trimestrul III.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.834 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2711 lei pe o gospodărie (33,6%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Creștere față de 2024

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,9%, de 4,0 ori mai mare decât în mediul urban.

Față de trimestrul IV din 2024, în ultimul trimestru al anului trecut, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%, iar cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11,0%, iar cele pe o persoană au crescut cu 11,7%.