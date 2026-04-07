Gazul se scumpește în Europa pe fondul amenințărilor lui Trump privind escaladarea războiului cu Iran

Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut după noile amenințări ale lui Donald Trump privind lovirea infrastructurii din Iran.
Iulian Moşneagu
07 apr. 2026, 11:34, Economic

Contractele futures de referință au urcat marți cu până la 3,1%, după ce au crescut deja cu peste 55% de la începutul războiului, notează Bloomberg.

Trump a spus că armata americană ar putea lovi poduri, centrale electrice și alte obiective importante din Iran dacă autoritățile de la Teheran nu acceptă condițiile impuse de Washington până la termenul-limită de marți seară.

Liderul de la Casa Albă a insistat ca libertatea de navigație prin Strâmtoarea Ormuz să facă parte din orice acord și a descris redeschiderea acesteia drept „o prioritate foarte importantă”.

Iranul a avertizat că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o măsură care ar putea afecta și mai mult aprovizionarea globală cu energie.

Pentru piața europeană a gazelor, blocajele prelungite din Strâmtoarea Ormuz riscă să îngreuneze refacerea stocurilor înainte de iarna viitoare.

Deși cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu ajunge de obicei în Asia, perturbările din zonă pot crește concurența la nivel mondial pentru cantitățile limitate de gaz natural lichefiat.

