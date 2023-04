China surprinde din nou: PIB-ul Chinei a crescut cu 4,5% în primul trimestru, peste estimări

Potrivit Ziarului Financiar, cifra oficială, care a depăşit aşteptările analiştilor privind o creştere de 4%, a urmat eforturilor guvernului liderului chinez Xi Jinping de a restabili încrederea mediului de afaceri afectată de pandemia de anul trecut şi de schimbările bruşte de politică.

Rata de creştere din ianuarie-martie a fost încă sub ţinta guvernamentală de 5% pentru întregul an, frânată de o epidemie de Covid-19 la nivel naţional la începutul acestui an, dar economiştii se aşteaptă ca aceasta să se accelereze pe măsură ce anul avansează.

Xi, care s-a angajat în mod oficial luna trecută într-un al treilea mandat fără precedent ca preşedinte al Chinei, este dornic să relanseze creşterea economică. Produsul intern brut a crescut cu doar 3% anul trecut, ratând ţinta oficială de 5,5%, care era deja cea mai mică din ultimele decenii.

„În mod cert, redresarea este pe drumul cel bun”, a declarat Tao Wang, economist şef al UBS pentru China. „Momentul de la începutul anului a fost mai puternic decât se aştepta”.

Redresarea Chinei este crucială pentru creşterea economică globală din acest an, în condiţiile în care naţiunile dezvoltate se confruntă cu o inflaţie ridicată persistentă, rate ale dobânzii în creştere şi o expansiune lentă în urma pandemiei şi a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Economia naţională a arătat o redresare constantă şi a avut un start bun”, a declarat Biroul Naţional de Statistică din China. Dar agenţia a avertizat că situaţia este „complexă şi volatilă, cererea internă inadecvată rămâne proeminentă, iar fundaţia pentru redresarea economică nu este încă solidă”.