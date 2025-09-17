Cifra de afaceri din industrie a crescut în iulie 2025 cu 7,6% față de aceeași lună a anului trecut

În termeni nominali, cifra de afaceri totală din industrie, pe piața internă și externă, a urcat cu 3,6% comparativ cu iunie 2025 și cu 7,6% față de iulie 2024. În primele șapte luni ale anului, cifra de afaceri a crescut cu 3,8% comparativ cu perioada similară din 2024.

Creșterea lunii iulie față de iunie a fost condusă de industria prelucrătoare (+3,9%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 4,6%.

La nivelul marilor grupe industriale, au înregistrat creșteri industria bunurilor intermediare (+6,1%), bunurilor de folosință îndelungată (+5,9%), bunurilor de uz curent (+3,9%), industria energetică (+1,8%) și bunurilor de capital (+1,0%).

Comparativ cu iulie 2024, cea mai mare creștere s-a consemnat în industria bunurilor de folosință îndelungată (+15,2%), urmată de bunurile de capital (+10,4%) și bunurile intermediare (+9,6%).

Industria energetică a înregistrat, însă, o scădere de 8,5%.

INS precizează că datele se referă la cifra de afaceri netă, calculată prin însumarea veniturilor din vânzări de bunuri, mărfuri, lucrări și servicii, excluzând TVA-ul, subvențiile și alte reduceri acordate clienților.