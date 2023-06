Cine sunt şi ce rol au greii care lucrează la cea mai mare vânzare de acţiuni din istoria României

Cea mai mare ofertă de listare de acţiuni din istoria României, respectiv un pachet de până la 20% din Hidroelectrica prin aducerea la Bursă de către acţionarul minoritar Fondul Proprietatea, a atras unele dintre cele mai mari nume din industria financiară globală.

Potrivit unor estimări ale Ziarului Financiar care au luat în calcul oferta maximă de 2 miliarde de euro, cei care pregătesc prospectul de listare, au testat apetitul investitorilor, au derulat road show-urile şi au „disecat” financiar Hidroelectrica, stabilind cum va fi structurat IPO-ul, ar urma să primească 80 de milioane de euro. Dar cine sunt mai exact aceştia şi ce rol au în ofertă?

În comunicatul în care anunţă oficial intenţia de listare, Hidroelectrica a devăluit numele consultanţilor, în număr de 15. Astăzi ZF îi prezintă pe Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH şi Morgan Stanley Europe SE.

Aceştia sunt coordonatori globali comuni în legătură cu oferta, adică aceia care gestionează întreaga operaţiune şi sunt responsabili cu structurarea ofertei la nivel intern şi internaţional. Cu alte cuvinte, sunt brokerii care au cuvântul cel mai important de spus, dar şi o răspundere mai mare.

Pentru orice listare de mare amploare este necesară stabilirea unuia sau mai multor joint global coordinator pentru a majora şansele de succes ale ofertei – atât prin atragerea unei sume peste valoarea estimată, cât şi prin ajungerea la investitori din mai multe pieţe şi diferite zone de interes.

Citigroup Global Markets Europe AG, fostă Citigroup Global Markets Deutschland AG până în vara anului 2018, este parte din gigantul bancar american Citigroup, cunoscut şi sub numele de Citi şi are sediul în Frankfurt. Grupul are active totale sub administrare de 2,4 trilioane de dolari.

Stefan Hake ocupă funcţia de country officer şi vicepreşedinte al diviziei bancare, pie­ţe de capital şi consultanţă Citi Germania. Grupul a numit-o la începutul aces­tui an în funcţia de director executiv al uni­tăţii sale bancare paneuropene din Dublin - Citibank Europe plc – pe Kristine Braden.

Din Frankfurt, Citi Germania deserveşte companii, investitori instituţionali şi agenţii guvernamentale, fiind consultant în tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, book runner pentru emisiuni de titluri de creanţă şi acţiuni, aranjor pentru împrumuturi şi creditor. Citi este de asemenea unul dintre cei mai importanţi emitenţi de warants, certificate şi produse derivate la nivel global, oferă soluţii pentru operaţiuni de plată locale şi globale, gestionarea lichidităţilor şi a trezoreriei, finanţarea comerţului, decontarea şi custodia titlurilor de valoare.

În Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, Citi are o prezenţă fizică în 55 de ţări şi îşi desfăşoară activitatea în alte 52 de ţări. Po­trivit informaţiilor de pe propriul site, in­sti­tuţia are relaţii bancare cu mai mult de 90% dintre companiile din indicele bursier FTSE 100, aproape 50% considerându-i ban­ca lor principală.

Citi este prezentă şi în România din 1996 (Citibank România S.A.), iar în 2009 a fost transformată într-o sucur­sală a Citibank Europe plc cu sediul în Irlanda.

Erste Group Bank AG este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est în termeni de clienţi (16,1 milioane) şi active totale (343 mld. euro).

A fost fondat în 1819 ca prima bancă de economii austriacă. Grupul este prezent în şapte ţări, având peste 2.000 de filiale, cu circa 47.000 de angajaţi. Pieţele principale sunt Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Croaţia şi Serbia. Willi Cernko este, până la finele anului 2024, CEO şi responsabil de divizia de retail, iar Ingo Bleier este, până în 30 iunie 2026, director general divizia Corporaţii şi Pieţe.

Erste Private Banking este unul dintre liderii segmentului de gestionare a averii în Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare administrator de averi din Austria, cu un portofoliu de 20.000 de clienţi şi 24,8 mld. euro active în administrare. Se concentrează pe clienţi persoane fizice şi intermediari, oferind servicii ca private banking, management al averii, servicii fiduciare şi de brokeraj la nivel internaţional. Aproximativ 52% din acţionarii grupului sunt investitori instituţionali, în timp ce 4% sunt investitori de retail.

Erste Group Bank este activ în România din 1990 prin Banca Comercială Română. BCR oferă o paleta largă de produse financiare şi servicii în majoritatea oraşelor României pentru peste 10.000 de locuitori. BCR ocupă primul loc în România pe piaţa cardurilor şi a tranzacţiilor bancare. Austriecii de la Erste au fost parte din consorţiul de intermediere a ofertei Romgaz, în calitate de joint bookrunner, cu atribuţii cel mai probabil în Europa Centrală.

Jefferies Group LLC este o bancă de investiţii multinaţională americană şi o companie de servicii complete de investiţii bancare şi pieţe de capital cu sediul în New York City, înfiinţată în 1962. Jefferies oferă clienţilor din pieţele de capital servicii de consultanţă financiară, intermediere instituţională, cercetare a valorilor mobiliare şi administrare a activelor. Directorul executiv al grupului este Richard B. Handler.

Activ în ceea ce priveşte ofertele publice de listare, Jefferies operează global cu peste 800 de angajaţi în Statele Unite, Asia şi Europa (Londra, Frankfurt, Paris, Zurich). În ceea ce priveşte activele sub administrare, acestea au scăzut cu 9% în 2022 faţă de 2021, la 51 mld. dolari. Pintre IPO-urile la care s-a aflat în consorţiul de listare, se numără Brockhaus Capital Management, Darktrace, Marrone Bio Innovations sau The Hut.

Morgan Stanley Europe SE operează ca o companie de administrare a investiţiilor şi face parte din gigantul bancar american Morgan Stanley Bank AG, fondat din 1935, al cărui preşedinte şi CEO este James P. Gorman. Grupul bancar activează în regiuni precum SUA, Asia-Pacific, Japonia, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. La finele anului trecut, activele nete administrate de grup se ridicau la 1,18 trilioane de dolari.

Filiala din Europa furnizează servicii de asset management, strategii, fonduri mutuale, real estate şi pentru investitorii de retail. Anish Shah este managing director al diviziei Global Capital Markets, care răspunde de executarea de IPO-uri, emisiuni de obligaţiuni, tranzacţionare şi investment banking.

Morgan Stanley a ocupat o poziţie similară şi la oferta publică iniţială a retailerului American Alibaba (joint global coordinator şi joint bookrunner), cea mai mare la nivel global (25 de miliarde de dolari). Printre ofertele de listare de acţiuni pe care le-a mai coordonat se numără Airbnb, Etsy, Facebook, Fitbit sau McAfee, dar şi alte câteva zeci.

Pe lângă Citi, Erste, Jefferies şi Morgan Stanley, Fondul Proprietatea a mai anunţat şi deţinătorii comuni ai Registrului de Subscrieri (Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG şi Wood & Company Financial Services), managerii comuni principali (Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. şi S.S.I.F. Swiss Capital S.A.), Consultantul Financiar al Fondului (Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited) şi Consultantul Financiar al Societăţii (STJ Advisors).

IPO-ul Hidroelectrica are şanse mari să fie cel mai mare din istoria pieţei de capital din România, peste cel de circa 1,9 mld. lei al Electrica din 2014. Fondul Proprietatea (FP) are aprobarea acţionarilor să vândă peste câteva săptămâni întreaga deţinere de 19,94% pe care o are la Hidroelectrica, însă pachetul pe care-l va vinde efectiv va fi decis în funcţie de subscrierile din oferta estimată de ZF la circa 2 mld. euro.

Discuţiile pentru listarea Hidroelectrica au început în 2013, iar compania a anunţat oficial intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti pe 6 iunie 2023. Odată admise la tranzacţionare, acţiunile societăţii vor fi incluse în indicele BET.

Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a Hidroelectrica, societate care va majora substanţial şansele includerii pieţei de capital din România pe radarul investitorilor de calibru de la MSCI, este programată pentru luna iulie a acestui an, potrivit unui anunţ oficial al celei mai profitabile companii de stat. În anunţ nu se menţionează pachetul pe care FP îl va scoate la vânzare, ci doar că informaţii detaliate precum evaluarea şi structura tranşelor vor fi publicate după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Hidroelectrica a încheiat primul trimestru (T1) din 2023 cu venituri de 3,37 miliarde de lei, în creştere cu 37% faţă de aceeaşi perioadă din 2022 în timp ce profitul net s-a majorat cu 34% la 1,74 mld. lei. Compania este evaluată la 54,3 mld. lei (peste 10 mld. euro), potrivit KPMG pe baza raportării FP.