Comisia Europeană trage linie după NextGenerationEU: aproape 80% din fondurile solicitate au fost deja plătite

Suma reprezintă aproape 80% din totalul solicitat de țările Uniunii Europene. Bruxelles-ul mai are de evaluat ultimele 32 de cereri de plată, în timp ce aproximativ 123 de miliarde de euro, reprezentând 21% din anvelopa financiară, urmează să fie distribuite până la sfârșitul anului 2026, potrivit celui de-al cincilea raport anual privind implementarea mecanismului.

Ultimele 32 de cereri de plată sunt evaluate de Comisie

Statele membre au avut termen până la 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asociate reformelor și investițiilor incluse în planurile lor naționale.

Pe întreaga durată a programului, țările UE au lucrat la realizarea a aproape 6.000 de jaloane și ținte. Dintre acestea, 4.082 au fost deja considerate îndeplinite, iar alte 1.899 se află în prezent în proces de evaluare.

Mecanismul a fost creat în 2021 ca răspuns la efectele economice ale pandemiei de COVID-19, devenind principala componentă a NextGenerationEU. Programul a finanțat ulterior reforme și investiții în domenii precum digitalizarea, energia, infrastructura, administrația publică și tranziția verde.

140 de miliarde de euro pentru digitalizare

Investițiile în transformarea digitală susținute prin mecanism ajung la 140 de miliarde de euro.

Comisia estimează că fiecare euro investit prin MRR în măsuri de digitalizare ar putea genera până în 2030 aproximativ 1,5 euro în producția economică a Uniunii Europene.

Fondurile au fost direcționate, printre altele, către extinderea rețelelor de internet de mare capacitate în Austria, industria microelectronică din Germania și digitalizarea sistemelor judiciare din Bulgaria, Malta, Țările de Jos și Portugalia.

În Grecia au fost sprijinite plățile electronice pentru reducerea sarcinilor administrative și îmbunătățirea conformării fiscale, iar Estonia a dezvoltat servicii publice digitalizate pentru diferite evenimente din viața cetățenilor.

287 de miliarde de euro pentru tranziția verde

O componentă și mai importantă din punct de vedere financiar este tranziția verde, pentru care au fost alocate 287 de miliarde de euro.

Potrivit estimărilor Comisiei, investițiile finanțate prin mecanism ar putea determina anual reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră echivalente cu 1,5% din emisiile totale ale UE, luând drept referință anul 2021.

Reformele asociate programului ar putea genera separat economii suplimentare echivalente cu încă 1,4% din emisiile anuale ale Uniunii.

Printre exemplele oferite de Bruxelles se numără instalarea în Cehia a unor sisteme de încălzire cu emisii reduse și a tehnologiilor pentru energie regenerabilă. Comisia estimează că aceste măsuri vor permite evitarea a cel puțin 500.000 de tone echivalent CO2 în fiecare an.

În Polonia, reformele au vizat inclusiv extinderea capacităților eoliene și fotovoltaice.

Reformele finanțate prin mecanism încep să producă efecte

Comisia Europeană susține că impactul MRR nu se limitează la investiții, mecanismul fiind legat și de reforme structurale în statele membre.

Italia a lansat, de exemplu, o reformă extinsă a sistemului judiciar, care acoperă justiția civilă, penală, administrativă și procedurile de insolvență.

În Germania și Cipru, digitalizarea administrației publice este asociată cu reducerea birocrației și accelerarea unor proceduri.

Comisia menționează și reformele pieței muncii din Grecia, Franța, Spania și Portugalia. În cazul Spaniei, reforma susținută prin MRR este estimată că ar fi contribuit la reducerea ponderii locurilor de muncă temporare și la creșterea ocupării totale cu 3% în 2023.

Dombrovskis: „450 de miliarde de euro au fost deja plătite”

Comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat că mecanismul a transformat obiectivele europene în investiții și reforme concrete.

„450 de miliarde de euro au fost deja plătite statelor membre, susținând investițiile, impulsionând reformele și producând o diferență reală pe teren pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă”, a transmis Dombrovskis.

Comisia își concentrează acum activitatea asupra evaluării ultimelor cereri de plată și a încheierii mecanismului până la finalul anului.

Raportul publicat miercuri utilizează, în general, date disponibile până la 31 august. Pentru informațiile referitoare la cererile de plată și sumele transferate, data de referință este 2 octombrie.