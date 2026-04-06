Consultant economic, despre scumpirea biletelor de metrou: „Ar trebui să fie susținută de o motivație solidă”

Antreprenorul Adrian Negrescu, manager al unei firme de consultanță în afaceri, a declarat, legat de propunerea Metrorex de a scumpi biletele de metrou, că ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă, dar și o calitate mai mare a serviciilor.
Sursa foto: Mediafax Foto
Daiana Rob
06 apr. 2026, 15:05, Economic

Reamintim că, sâmbătă, Consiliul de Administrație al Metrorex a propus creșterea tarifelor la bilete de călătorie cu metroul, de la 5 la 7 lei, măsură care ar putea fi aplicată de la 1 mai.

Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. (…) O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor”, a scris, luni, pe Facebook, Adrian Negrescu.

Acesta precizează că realitatea din teren este cu totul alta. Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri majore în livrarea noilor garnituri din contractele publice”, scrie Negrescu. 

Acesta a precizat că veniturile obținute strict din vânzarea biletelor și a abonamentelor sunt insuficiente pentru a ține metroul în mișcare, afirmând și că Metrorex se bazează an de an pe subvenții de la bugetul de stat, precizând că ajutoarele depășesc pragul de 700 sau chiar 800 de milioane de lei.

Datele bugetare oficiale din 2025 arată o discrepanță uriașă în gestionarea fondurilor. Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli curente. Mai exact, cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați”, acuză Adrian Negrescu. 

Acesta precizează că suma destinată salariilor este mai mare decât restul cheltuielilor de exploatare adunate, care însumează 1,02 miliarde de lei, adică o pondere de 36,75%.

Acesta mai afirmă că achiziția de bunuri și servicii esențiale abia atinge 25,07%. În acest procent mic intră plata pentru energia electrică necesară circulației, piesele de schimb, utilitățile și mentenanța zilnică a trenurilor, fiind alocat un buget de doar 697 de milioane de lei.

Negrescu: „Este revoltător că Ministerul Transporturilor închide ochii”

„Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate. Din cauza acestei lipse cronice de viziune, Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip «gaură neagră» pentru bugetul național”, este de părere Adrian Negrescu. 

Legat de propunerea Metrorex de scumpire a biletelor de metrou, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a precizat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX că ministerul va analiza această măsură.

Reamintim că, ultima scumpire a avut loc în ianuarie 2025, când biletele de călătorie au crescut de la 3 la 5 lei. Atunci, creșterile tarifelor la biletele de călătorie au fost puse pe seama pe seama echilibrării bugetului și a reducerii cheltuielilor de exploatare.

