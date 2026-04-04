Biletele de metrou s-ar putea scumpi de la 1 Mai. Ciprian Șerban: Vom analiza această măsură

Decizia de scumpire a biletelor a fost votată, sâmbătă, în cadrul Consiliul de Administrație al Metrorex.

Contactat de MEDIAFAX, Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a precizat că propunerea a fost înaintată de Consiliul de Administrație al Metrorex.

„Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a precizat Ciprian Șerban.

În luna ianuarie a anului trecut a mai existat o creștere a tarifelor la călătoriile cu metroul, biletele fiind majorate de la 3 la 5 lei. Tot atunci a crescut și tariful abonamentelor de călătorie.

Atunci, creșterile tarifelor de călătorie au fost puse pe seama echilibrării bugetului și a reducerii cheltuielilor de exploatare.