Biletele de metrou s-ar putea scumpi de la 1 Mai. Ciprian Șerban: Vom analiza această măsură

Prețul unei călătorii cu metroul ar putea fi majorat de la 5 la 7 lei. Noul tarif s-ar putea aplica de la data de 1 Mai, potrivit surselor MEDIAFAX.
Sursa foto: Mediafax Foto
Daiana Rob
04 apr. 2026, 18:27, Social

Decizia de scumpire a biletelor a fost votată, sâmbătă, în cadrul Consiliul de Administrație al Metrorex.

Contactat de MEDIAFAX, Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a precizat că propunerea a fost înaintată de Consiliul de Administrație al Metrorex.

„Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a precizat Ciprian Șerban.

În luna ianuarie a anului trecut a mai existat o creștere a tarifelor la călătoriile cu metroul, biletele fiind majorate de la 3 la 5 lei. Tot atunci a crescut și tariful abonamentelor de călătorie.

Atunci, creșterile tarifelor de călătorie au fost puse pe seama echilibrării bugetului și a reducerii cheltuielilor de exploatare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor