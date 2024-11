Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ Bren 2, prima la standarde NATO asamblată complet în România. Compania cehă este dispusă să facă transfer de tehnologie

Colt CZ Group este un concern ceh cu 3.600 angajaţi în şase ţări şi cu venituri anuale semnificative, doar în 2024 aşteptându-se la venituri de 1 miliard de dolari, două treimi din aceste venituri venind de la arme de asalt şi de la muniţie. Colt CZ Group, prin filialele sale, a cooperat cu industria românească şi cu forţele terestre pentru arme la standardele NATO, în ultimii ani, dar armele acestora au fost folosite de armata cehă şi de alte armate, în Afganistan, Mali şi chiar şi în Ucraina de către armata ucraineană, prin sprijinul Cehiei.

Compania a livrat 20.000 de arme României, structurilor de apărare, armată şi forţelor de aplicare a legii – majoritatea produse de Česká Zbrojovka, dar şi de Colt Canada. Sellier & Bellot a fost un partener al armatei locale în ultimii ani şi a vândut milioane de cartuşe României, alături de partenerul român Transcarpat. Ultimele produse dezvoltate sunt cele ale CZ (Česká Zbrojovka), alături de partenerul din România, Transcarpat, care a desfăşurat testarea, evaluarea şi certificarea versiunilor româneşti. României, compania cehă, în cooperare cu compania românească, a livrat: Pistoale automate CZ Scorpion EVO 3 A1 şi pistoale CZ P-07 Poliţiei Române, pistoale automate CZ Scorpion EVO 3 A1, pistoale CZ P-10 F şi puşca cu lunetă Colt Canada C20 Serviciului de Intervenţii Speciale din MAI, puşca de asalt Colt M5, lansatoare de grenade CZ GL şi pistoale CZ P-10 C cu supresor la standarde NATO Ministerului Apărării Naţionale, pistoale cu supresor CZ P-09 pentru Jandarmeria Română, pistoale automate CZ Scorpion EVO 3 A1 şi pistoale CZ P-07 pentru Administraţia Penitenciarelor, pistoale automate CZ Scorpion EVO 3 A1, pistoale cu supresor CZ P-09 şi puşti de asalt CZ BREN 2 pentru Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române, pistoale CZ-P10 C la standard NATO pentru Poliţia de Frontieră.

CZ Group oferă parteneriate României şi cooperare cu industria locală de apărare. Are experienţă în materie de transfer de energie, cu ţări precum Ungaria (Colt CZ Hungary), Ucraina (cu CZ pentru asamblarea armei BREN 2 şi una cu Sellier & Bellot) şi Coreea de Sud. Puştile de asalt Bren 2 au ajuns în Ucraina, potrivit reprezentanţilor companiei, încă din primele zile ale războiului.

Colt CZ Group vrea ca toate contractele în derulare cu România să aibă armele asamblate în România

Întrebat câte arme vor fi asamblate în România, în viitor, Dinu Solojan, administratorul Transcarpat Sportours International, spune că „depinde de cum se mişcă anumite contracte. Intenţia este ca toate contractele din derulare să fie asamblate în România. Sunt contracte pentru Scorpion, pistolul automat cal. 9x19 NATO şi pentru CZ P-07. Acestea sunt contracte de tip acord-cadru. Se întind pe 2, 3 sau 4 ani şi se semnează pe fiecare an un contract subsecvent, care este contractul de livrare. În momentul acesta, mai avem câteva mii de bucăţi de livrat, pe ceea ce a rămas în următorii doi ani şi intenţionăm să asamblăm totul în România. Capacitatea de producţie este scalabilă. (...)Toate instituţiile statului român, cu mici excepţii, organizează licitaţii. Noi suntem cunoscuţi că participăm în aceste licitaţii şi le câştigăm. Modernizarea cu armă de asalt, calibru NATO, cu alte tipuri de arme, precum aruncătoarele de grenade, sistemele sniper – unde Transcarpat este liderul pieţei – trebuie să acopere necesarul Armatei Române, care este de zeci de mii de luptători. Suntem pregătiţi să îmbarcăm în această provocare”.

„Suntem un furnizor constant al MApN. Transcarpat este de 21 de ani în domeniu şi are toate autorizaţiile necesare. Anul acesta am semnat două contracte: pistolul P10 într-o configuraţie specială şi Colt M5. Bren 2 a fost livrat într-un număr de sute de bucăţi, în 2018, Jandarmeriei Române şi, în 2018 şi 2019, Brigăzii de Intervenţii Speciale, un alt număr. Dar vorbim despre pistoale aici”, mai spune Solojan.

Colt CZ Group este dispus să facă transfer de tehnologie cu industria românească de apărare

Conform reprezentanţilor CZ, transferul de tehnologie are cinci faze: asamblare (faza 1) – şi nu este atât de trivială pe cât pare, pentru că trebuie îndeplinite anumite standarde; apoi partenerul local militar alege partea din armă pe care vrea să o producă şi noi îl ajutăm să o facă local, iar apoi se merge până la completarea întregii arme local. Acest sistem ne ajută să începem imediat, fără ezitare, cu asamblarea, ceea ce am şi făcut. Apoi, totul contează pe cât de mult ne permite capacitatea locală.

Potrivit lui Dinu Solojan, „Transferul de tehnologie, software şi altele sunt controlate extrem de bine. Nu am primit niciun transfer de tehnologie până acum. Folosim tehnologie Transcarpat pentru că ştim arma atât de bine încât am construit propria tehnologie pentru a le asambla. În 2018, am conceput o componentă pentru Bren 2, care a fost, ulterior, de succes. Pentru această cooperare nu am primit nicio tehnologie de la CZ. CZ a avut încredere în noi”.

Cât despre o posibilă producţie a acestor arme în România, Solojan spune că „Producţia necesită multe lucruri care lipsesc acum în România. Nu avem tratament de suprafaţă (eng. surface treatment). Avem o fabrică mecanică cu dispozitive CNC şi am fost sub audit de CZ să vadă dacă putem să primim undă verde având în vedere standardele lor înalte, dar nu am primit ok-ul”.

În cadrul prezentării armelor, au fost arătate pistolul automat: o armă lungă care trage muniţie de pistol -Scorpion Evo 3 A1, cal. 9x19 NATO, cu care au fost înarmate unităţi speciale din România în cursul unor licitaţii. Este o armă foarte robustă, foarte precisă. Are avantajul că este modulabilă.

A fost prezentat şi pistolul CZ P09 – urmaşul CZ 75 – cel mai copiat pistol din lume, cu peste 100 de milioane de exemplare. Este în mii de exemplare în România, la MAI şi alte structuri, livrat în ultimii 6-7 ani. Versiunea lui compactă este CZ-07. Este în curs un contract cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a fost livrat deja un prim contract.

Solojan spune că „cel mai vândut pistol din România este CZ P10, peste 12.000 de exemplare, în diferite configuraţii, în cal 9x19 NATO. Sunt singurele pistoale din lume care sunt certificate pentru întreaga durată de viaţă cu muniţia NATO care dezvoltă o presiune mai mare decât muniţia 9x19 civilă. Are şi versiune compactă şi full size. Ultimele contracte au fost cu MApN pentru Colt M5. Este cea mai modernă versiune a armei fabricate în SUA. Am încheiat, în urmă cu câteva săptămâni, acceptanţa pentru această armă. Un pat cu lisant, comenzi ambidexe şi robusteţe foarte mare. Şi militarii SUA şi-o doresc.”

Bren 2 a fost conceput, mai spune reprezentantul Transcarpat Sportours International, ca toate comenzile sale – pârghia de selectare a focului, de eliberare a încărcătorului, de eliberare port-închizătorului să fie comune cu cele ale Colt M5. Adică, operatorii au o platformă comună pe care pot să o schimbe de la un model la altul. Are toate şinele de accesorii NATO, astfel încât să poţi monta marcatori laser, lanterne, mânere de tragere. Pe şina lungă, o şină monobloc, poţi instala orice sistem de ochire (zi/noapte).