Creșterea economică a UE va depăși probabil ușor 1,1%, prognozat în 2025

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat vineri că activitatea economică a Uniunii Europene a crescut într-un ritm mai rapid decât se aștepta în prima jumătate a anului, creșterea din 2025 fiind estimată a fi puțin mai mare decât prognoza anterioară de 1,1%, potrivit Baha.

Dombrovskis a declarat că impulsul este așteptat să încetinească în 2026, reflectând „numeroase obstacole”, inclusiv o creștere mai lentă a comerțului global, incertitudine și turbulențe geopolitice.

Cu toate acestea, el a subliniat că fundamentele economice rămân solide în general, piața muncii rămânând robustă în special. UE a observat că salariile cresc, iar inflația scade, ceea ce ar trebui să continue să susțină consumul.