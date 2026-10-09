Cristian Socol: PSD a crescut puterea de cumpărare în 96% dintre lunile de guvernare. Guvernele PDL-PNL, rezultate mult mai slabe

Într-o postare pe Facebook, economistul compară evoluția puterii de cumpărare a câștigului salarial mediu net, raportată la aceeași lună a anului precedent, în funcție de apartenența politică a premierului. Socol consideră că principalul criteriu de evaluare a performanței unui guvern ar trebui să fie capacitatea acestuia de a îmbunătăți nivelul de trai al populației.

„Un guvern performant este cel care lucrează pentru oameni. Atunci când a guvernat, PSD a crescut puterea de cumpărare pentru salariați”, afirmă economistul.

Diferențele dintre guvernările PSD și PDL-PNL, potrivit analizei lui Cristian Socol

Potrivit calculelor prezentate de Socol, în 96% dintre lunile în care România a avut premieri PSD, puterea de cumpărare a salariului mediu net a crescut comparativ cu aceeași lună a anului precedent. În restul de 4% dintre luni, indicatorul ar fi înregistrat scăderi.

În această categorie, economistul include guvernele conduse de Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu. Pentru guvernările conduse de premieri PDL sau PNL, rezultatele prezentate sunt diferite. Potrivit analizei, în jumătate dintre lunile respective puterea de cumpărare a crescut, iar în cealaltă jumătate a scăzut. În această categorie sunt incluse guvernele conduse de Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Ilie Bolojan.

Socol evidențiază separat perioadele în care România a fost condusă de Călin Popescu-Tăriceanu și Dacian Cioloș. Potrivit calculelor sale, toate lunile analizate din mandatele celor doi premieri au înregistrat creșteri anuale ale puterii de cumpărare a salariului mediu net. Economistul amintește că ambele guvernări au beneficiat de sprijin parlamentar din partea PSD, susținând că acesta a fost condiționat de măsuri pentru îmbunătățirea puterii de cumpărare.

Guvernele Boc, Bolojan și Ciucă, indicate pentru cele mai slabe rezultate

În clasamentul prezentat de Cristian Socol privind scăderea puterii de cumpărare, primul loc este ocupat de guvernarea Emil Boc. Economistul precizează însă că această perioadă a coincis cu efectele crizei financiare internaționale, care a afectat puternic economia României.

Pe locul al doilea este plasată guvernarea Ilie Bolojan, urmată de guvernarea Nicolae Ciucă. Comparația este realizată pe baza evoluției anuale a salariului mediu net real, indicator care ține cont atât de modificarea veniturilor salariale, cât și de inflație.

Astfel, o creștere a salariului nominal nu înseamnă automat o îmbunătățire a puterii de cumpărare. Dacă prețurile cresc mai rapid decât veniturile, salariații pot cumpăra mai puține bunuri și servicii, chiar dacă primesc mai mulți bani.

Ce trebuie luat în calcul în comparația dintre guvernări

Rezultatele prezentate de Cristian Socol evidențiază diferențe importante între perioadele analizate, însă interpretarea lor necesită și luarea în considerare a contextului economic. În ultimii 25 de ani, România a traversat criza financiară din 2008 – 2009, pandemia de COVID-19 și perioada de inflație ridicată care a urmat creșterii prețurilor la energie și alimentelor.

Aceste evenimente au influențat evoluția salariilor reale, independent de măsurile adoptate de un anumit guvern. De asemenea, indicatorul folosit în analiză compară fiecare lună cu aceeași lună din anul precedent. Prin urmare, rezultatul unei luni poate reflecta inclusiv măsuri economice adoptate înaintea instalării guvernului aflat atunci în funcție.

Un alt aspect important este că ponderea lunilor cu evoluții pozitive nu arată dimensiunea creșterilor salariale. O lună cu un avans real de 1% și una cu un avans de 10% sunt contabilizate în aceeași categorie. În plus, salariul mediu net nu reflectă integral situația tuturor gospodăriilor, întrucât nu include direct evoluția pensiilor, a altor venituri sau diferențele dintre categoriile de salariați. Cristian Socol este profesor la ASE și a contribuit la elaborarea programelor economice ale PSD.